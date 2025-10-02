RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 673674675676

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
18
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 00:05

  Arien написав:
  WallNutPen написав:а каким по вашему документом можно подтвердить банку родственную связь типа ребенок-родитель или наоборот?

А это точно не каприз данного банка при оплате за обучение?
Вуз же наверное счет выставляет (я если честно не в курсе), какая разница кто его оплачивает?
Если к примеру друг(подруга) или жених(невеста), крестный(крестная) захочет оплатить тебе обучение?

"Тебе" - это обобщенная форма, я не Вас лично имею в виду.

"связь типа ребенок-родитель" именно тут не обязательно нужна для оплаты обучения - лично я ее подтверждал для возможности осуществления переводов в валюте с карты на карту родственников - так что это не столько каприз банка сколько удобство мне
WallNutPen
 
Повідомлень: 1461
З нами з: 08.06.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 09:26

Arien
Вітаємо!
Так, звичайно, акція триває на постійній основі. ☺️
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3353
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 09:28

WallNutPen
Вітаємо!
Якщо не відбулося зміни прізвища з жодного боку, то достатньо надати свідоцтво про народження дитини. 🙂
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3353
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 09:43

Arien
Підтвердження родинного звʼязку є вимогою під час здійснення SWIFT переказу за навчання родича у застосунку (Постанова НБУ від 24.02.2022 №18). Ми діємо виключно згідно чинного законодавства ❤️
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3353
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 12:44

PUMB Подскажите пожалуйста промокод на 100 гривен для Варуса можно использовать один раз за время акции или многократно?
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4973
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 13:19

jabba
Вітаємо!
Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації ❤️
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3353
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 17:10

ОВДП

Купляв сьогодні військові ОВДП у Дії (Кінто) за свої з ВСЕ-картки ПУМБу - взяло комісію 0,5% звідки такі новели?! Дзвонив у підтримку ПУМБУ - сказали - комісія стороннього ресурсу (Дії) - комісія відобразилася вже після оплати паперів! То це вже норма чи якась помилка?!
Хтось стикався - підкажіть))
asti
 
Повідомлень: 4540
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 17:43

  asti написав:Купляв сьогодні військові ОВДП у Дії (Кінто) за свої з ВСЕ-картки ПУМБу - взяло комісію 0,5% звідки такі новели?! Дзвонив у підтримку ПУМБУ - сказали - комісія стороннього ресурсу (Дії) - комісія відобразилася вже після оплати паперів! То це вже норма чи якась помилка?!
Хтось стикався - підкажіть))


Є обґрунтована підозра, що підтримка ПУМБ трохи лукавить чи просто не знає ДКБО.
Там є таке в тарифах:
Переказ грошових коштів з картки на картку за допомогою сервісів інших надавачів послуг (не АТ "ПУМБ")17:
-в межах залишку власних коштів - 0,5%
а сноска 17 каже "В тому числі операції для купівлі цінних паперів (код категорії торговця 6211), операцій зняття готівки на касі у торгівельно-сервісній мережі"

Тому тут саме ПУМБ стриже, а не ДІЯ
Navegantes
 
Повідомлень: 445
З нами з: 22.02.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 09:16

Уряяя!😊😊😊
ПУМБ після опівночі повернув комісію!!
🥰🥰🥰
asti
 
Повідомлень: 4540
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 673674675676
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6759)
02.10.2025 09:16
Ринок ОВДП (9808)
02.10.2025 09:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.