Видання The Page порівняло платіжки на опалення 2-кімнатної квартири в «хрущовці» та помешкання в новому ЖК схожого метражу.
Дивися повний текст Аналітики порівняли, скільки коштує опалення в «хрущовках» і нових ЖК (інфографіка).
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:35
Аналітики порівняли, скільки коштує опалення в...
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Дивися повний текст Аналітики порівняли, скільки коштує опалення в «хрущовках» і нових ЖК (інфографіка).
Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:35
газа тратится в 2-3 раза больше из-за постоянного перетопа. Чтобы срубить денег на дорогом газе людям перетапливают квартиры в 2-3 раза. Если бы не жарили по ночам и когда тепло на улице, то уходило-бы как-раз в 2-3 раза меньше газа.
Но газ ведь при топке используют для электрогенерации, получая на этом двойную суперприбыль - как за электричество, так и за отопление с перетопом. Так что по сути на отопление домов в Украине уходит в 4-6 раз меньше газа, но цену берут в 2-3 раза выше.
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