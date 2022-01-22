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Аналітики порівняли, скільки
коштує опалення в...

Аналітики порівняли, скільки коштує опалення в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:35

Аналітики порівняли, скільки коштує опалення в...

Пропонуємо до обговорення:
Видання The Page порівняло платіжки на опалення 2-кімнатної квартири в «хрущовці» та помешкання в новому ЖК схожого метражу.

Дивися повний текст Аналітики порівняли, скільки коштує опалення в «хрущовках» і нових ЖК (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:35

По данным Минрегионстроя, для обогрева 1 кв. м жилья в многоквартирном доме в Украине тратится в 2 — 2,5 раза больше газа, чем в европейских странах. А согласно статистике Министерства экономического развития и торговли, потери энергии из-за низкой энергоэффективности домов составляют 100 миллионов гривен в день, или почти 1,5 млрд долларов в год.


газа тратится в 2-3 раза больше из-за постоянного перетопа. Чтобы срубить денег на дорогом газе людям перетапливают квартиры в 2-3 раза. Если бы не жарили по ночам и когда тепло на улице, то уходило-бы как-раз в 2-3 раза меньше газа.

Но газ ведь при топке используют для электрогенерации, получая на этом двойную суперприбыль - как за электричество, так и за отопление с перетопом. Так что по сути на отопление домов в Украине уходит в 4-6 раз меньше газа, но цену берут в 2-3 раза выше.
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