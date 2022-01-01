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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 жов, 2022 17:09
Банка заблокировала расчеты по карте за границей (билет на трамвай за 2,7 пунда). Горячка спряталась за "это постанова Нацбанка, выясним-перезвоним".
Фарсика национализируют со всеми деньгами клиентов, что ли?
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