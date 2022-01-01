RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 250251252253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 17:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Банка заблокировала расчеты по карте за границей (билет на трамвай за 2,7 пунда). Горячка спряталась за "это постанова Нацбанка, выясним-перезвоним".

Фарсика национализируют со всеми деньгами клиентов, что ли?
DIVRC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 262
З нами з: 19.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 250251252253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 34, 35, 36
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
357 194957
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 жов, 2022 13:46
abc111
Альфа-Банк 1 ... 505, 506, 507
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5060 2006170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 жов, 2022 11:20
Ой+
Банк Глобус 1 ... 19, 20, 21
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
206 219190
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 жов, 2022 09:40
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2883)
11.10.2022 19:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.