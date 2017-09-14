хитрО хитрО
❗️рф обсуждает с США использование замороженных активов рф на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между рф и Украиной, – путін.
Додано: Сер 21 січ, 2026 21:46
похоже речь идет про территории которые находятся под контролем раши..
Додано: Сер 21 січ, 2026 21:49
ты повоюй еще полгодика в интернете , доперемогаешься до спецналога-контрибуции в росбюджет
Додано: Сер 21 січ, 2026 21:51
єтот стон у ніх пєснєй зовйоцца
Додано: Сер 21 січ, 2026 21:57
Ну молодчинка же! - всего один день переговоров - и сделка в кармане
Додано: Сер 21 січ, 2026 22:12
1 Є реальне життя..
В реальному житті ПЛАТИТЬ ВСІ податки той хто створив продукт на якому заробив....
2 Є фантазії навколо оповідань податкових кодексів і трактувань чиновників які ці податкові кодекси писали.....
Вас особисто що цікавить?
оповідання чиновника - тоді ви праві
чи реальне життя - тоді ваші трактовки це трактовка лоха якого розвели з допомогою букв....
Хочете реально зрозуміти - розкладіть в себе в голові...
Працівник , нехай працює сам на себе і створює продукт з нуля до кінцевої ціни..
Створив продукт продажною ціною в 120 грн...
Вирішив собі заплатити ЗГІДНО чинного законодавста.
Покроково
Спочатку мусить сплатити з 120 грн - 20 грн ПДВ ( так він ОТРИМАВ продавши за 120 грн свій товар )
В нього залишилось 100 грн
Тоді він зобовязаний сплатити з ТОГО що ЗАЛИШИЛОСЬ -22% ЄСВ , це ще 18 грн...
Тобто якщо Ви як покупець сплатили 20 ПДВ , то ви виходить і цей збір платили ?
Залишилось 82 , з яких треба сплатити пдфо+вз=23% це ще 19 грн - ці гроші також входять в ціну товару і також податки -ви їх також платили ? чи не платили бо вони називаються прямими?
І залишилось 63 грн...
В мене питання
Ви заявляєте що заплатили 20 грн ПДВ
а чим відрізняються від 20 грн пдв
18 грн єсв
19 грн пдфо+вз
63 грн зарпалта на руки
Вмикайте логіку чим? тільки тим що в кодексі який написав чиновник цей податок описаний іншими словами?
А по суті
Людина створила на 120 - заплатила в Бюджет 20+18+19=57 і собі залишила 63.
Все
Ніяких прямих , не прямих ,
ще раз
щоб отримати 63 - людина мусить заплатити 20 пдв
Якби її отримання не залежали від пдв - то можна було б заявляти що вона не платить
але вона не може не сплатити
63 на руки = 12,6 ПДВ
18 Єсв = ____3,6 пдв
19 пдвфо+вс=3,8пдв
Всього________20 грн пдв
Дійшло
чи й далі мені будеш пояснення чиновників тулити?
Додано: Сер 21 січ, 2026 22:20
Додано: Сер 21 січ, 2026 23:01
Давайте еще раз уточним - автор утверждений не я . Я привожу утверждения, указывая источник.
Увы, у меня нет возможности узнать мнение лиц, обозначенных в диалоге как "чиновники" относительно аргументов оппонента.
Может быть на заявление, что они разводят лохов, будет дан ответ - это точка зрения персонажа из анекдота
на эти 2% и живу.
Додано: Сер 21 січ, 2026 23:57
Додано: Чет 22 січ, 2026 00:08
Я чуть з кроваті нє упала. (с) анекдот
З яких пір до вас це почало доходить?
Ви ж розповідали шо повернуться всі і почнуть потужно смажить шашлики.
Додано: Чет 22 січ, 2026 00:10
|