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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 338339340341

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
19%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
5
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 14:53

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Списки от фонда есть,приват уже скинул деньги на мою карту.
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:05

  THB написав:Alien
Ну етить,+ возле 100 Не Увидел！

Нічого страшного. Буває з усіма. Той не помиляється хто нічого не робить ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:09

  Alien написав:
  candidat написав:А что это за выкрутасы от ПУМБа? Горячка утверждает, что если выплата от Фонда больше 100 тысяч гривен, то дистанционно не выплачивается. Надо идти в отделение, чтоб там перечислили на счёт, или получать через кассу не более 100 тысяч в день.
Кто-то с таким сталкивался? Трындят или реально в ПУМБе больше 100 тысяч нельзя получить дистанционно?
А в других банках как?

Отримував виплати по Мезі в пумбі дистанційно на суму 100+к з зарахуванням на картку. В перший день знімав з картки у касі 100к готівкою - решту штовхав пару днів по р2р. Так що виходить що триндять

Это уже радует.
Главное, чтоб не оказалось каким-то новым правилом. На горячке сразу сказали, что дистанционно не более 100 тысяч, потом ещё где-то проверяли, и подтвердили. Сказали, если заказал выплату более 100, то будет отказ.
Кнопку в приложении нажал ещё вчера, сегодня рабочий день уже почти заканчивается, а у меня пока ни денег, ни отказа.
Что интересно, на горячке говорили, что подтверждение или отказ придет в смс. ПУМБ разве рассылает смс? Никогда не получал.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:21

  candidat написав:Что интересно, на горячке говорили, что подтверждение или отказ придет в смс. ПУМБ разве рассылает смс? Никогда не получал.

На тому тижні коли я замовляв виплату по скунсу вранці у пумбі а о 16 не дочекавшись відповіді отримав у приваті то десь о 17 годині від пумби прилетів пуш у додаток, що по мені виплат не знайшли. Тому відмова якщо вона буде прилетить, але не в смс а пушем у додаток, якщо ви звичайно ним користуєтесь.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:21

  THB написав:
  candidat написав:Сейчас было бы любопытно найти одну из тех личностей в Форварде, которые клятвенно утверждали, что бонус гарантируется. Хотя и так было понятно, что нет. Вот сейчас бы у них поинтересоваться: "И где?" Куда будут глаза свои прятать?

Кто,где и когда вам такое говорил？

По-разному было. По телефону им звонил, узнавал условия депозита. Так прямо и спрашивал, мол, бонус не гарантируется? На что отвечали, мол, почему, это же официальные условия, вам бумажку об участии дадут. Но бумажка же та просто с текстом. Не помню точно, может, там даже какую-то печать поставили, но ничьих подписей, насколько помню, не было. Надо поискать.
Если не ошибаюсь, то и через приложение или email тоже такие вопросы задавал. Тоже надо поискать.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:19

  candidat написав:Что интересно, на горячке говорили, что подтверждение или отказ придет в смс. ПУМБ разве рассылает смс? Никогда не получал.


все в польше давно уже
особенно молодые инициативные женщины, которые на горячке и начинают работу

пока маемо что маемо

но - если додатка вдруг нет, снесли, а уведомить надо - то почему и нет?
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 16:45

Кто в курсе, СЭП с привата в другой банк какая комиссия и какие ограничения по сумме.
Спасибо
Нова
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 17:10

На куртку пумби прийшла виплата по депо скунса. Заявку подавав учора сума >100к грн.
Alien
 
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