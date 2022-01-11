Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

ℹЗ огляду на дію в Україні воєнного стану, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів прийняла рішення, згідно з яким реєстр акцептованих вимог кредиторів АТ «БАНК ФОРВАРД» буде формуватися на підставі балансових даних в розмірі залишків на рахунках контрагентів на дату запровадження процедури ліквідації банку. Цей реєстр буде сформовано до 24 квітня 2023 року, про що Фонд додатково повідомить на своєму сайті та сторінках в соціальних мережах.
❗Після затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «БАНК ФОРВАРД» клієнти банку можуть дізнатися, чи включені їх вимоги до переліку та суму затверджених вимог, звернувшись на «Гарячу лінію» Фонду. У випадку незгоди із акцептованою Фондом сумою вимог кредитори АТ «БАНК ФОРВАРД» можуть надіслати відповідне звернення до Фонду на адресу електронної пошти FORVARDB_credutor@fg.gov.ua.
Sanyok77 написав:Но всё равно стрёмно - а вдруг к этому прицепятся?
Решайте проблемы по мере их поступления (с). Когда прицепятся(и то если ещё прицепятся) тогда и решать будете, а пока просто будьте к этому готовы и просчитайте все возможные варианты
Уже получил выплату через ПУМБ. Так что никто не прицепился, всё прошло гладко. Даже выплатили чуть больше, чем было. Скажем сумма депозита была 15082 грн, а выплатили 15108 или около того. Видимо это с учётом начисленных процентов на 7 фев.
_PORT_UA написав:Відділення банку вже не працюють? Цікавить каса. Як бути, якщо до 7.03 не встиг забрати кошти, що з'явилися на рахунку 8.02 та які не потрапили до відшкодування ФГВФО?
как то так
07.02.2023 здійснював переказ власних коштів з особистоі картки в АТ «Банк Форвард» до іншого банку. Переказ коштів з картки не був здійснений у зв'язку з тим, що 08.02.2023 в банк була введена тимчасова адмінистрація, кошти повернулися на мій картковий рахунок в АТ «Банк Форвард», але вони не були включені до реєстру для відшкодування. Прошу додати кошти до реєстру для відшкодування.
Подскажите, получил ранее деньги с текущих счетов Форварда. Остались депозиты. Общая сумма около 430т. Лучше через ПУМБ уже не заказывать выплату, чтобы документы потом не просили на происхождение денег? Если через Приват заказать выплату, как потом вывести у них деньги?
zuker1111 написав:Подскажите, получил ранее деньги с текущих счетов Форварда. Остались депозиты. Общая сумма около 430т. Лучше через ПУМБ уже не заказывать выплату, чтобы документы потом не просили на происхождение денег? Если через Приват заказать выплату, как потом вывести у них деньги?
Кроме ПУМБа, бесплатный безнал еще в Кредобанке. Если порциями по 10.