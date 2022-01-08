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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 18 кві, 2023 12:21
emeta ,ви ніяких додаткових заяв не писали?
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_PORT_UA
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Додано: Вів 18 кві, 2023 13:38
_PORT_UA написав:emeta
,ви ніяких додаткових заяв не писали?
Письмо в фонд и письмо в банк в электронной форме
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emeta
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Додано: Чет 01 чер, 2023 09:58
Пришло уведомление о закрытии кредитки от УБКИ.
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Vorlon
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Додано: Сер 16 сер, 2023 12:15
Вітаю. Хто ще заглядає в цю тему, підкажіть, четверта черга на виплату це зовсім погано? Прийдеться довго чекати?
Та чи невідомо, якщо в лютому банк вивели з ринку, то коли може бути можливим виплата коштів від ФГВФО для 4ї черги на виплату?
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JanIs
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