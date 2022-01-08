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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 343344345346

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 12:21

emeta ,ви ніяких додаткових заяв не писали?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 13:38

  _PORT_UA написав:emeta ,ви ніяких додаткових заяв не писали?


Письмо в фонд и письмо в банк в электронной форме
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 04 тра, 2023 21:18

Раскулачили уже супостата? :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:15

Re: Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адмін

Вітаю. Хто ще заглядає в цю тему, підкажіть, четверта черга на виплату це зовсім погано? Прийдеться довго чекати?
Та чи невідомо, якщо в лютому банк вивели з ринку, то коли може бути можливим виплата коштів від ФГВФО для 4ї черги на виплату?
JanIs
 
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