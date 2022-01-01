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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 173174175176

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Райффайзен Банк 3.6 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 16:54

  Oberon написав:Сьогодні у райфа акція - знижений курс на купівлю валюти онлайн до 17:30, наразі курс долара 41.54.


у глобуса на одну копейку дороже без всяких акций...
S i m
 
Повідомлень: 166
З нами з: 31.01.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 18:25

  S i m написав:
  Oberon написав:Сьогодні у райфа акція - знижений курс на купівлю валюти онлайн до 17:30, наразі курс долара 41.54.


у глобуса на одну копейку дороже без всяких акций...

У Жлобуса ще комісія на вихід.
klug
 
Повідомлень: 8526
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:24

  klug написав:
  S i m написав:
  Oberon написав:Сьогодні у райфа акція - знижений курс на купівлю валюти онлайн до 17:30, наразі курс долара 41.54.


у глобуса на одну копейку дороже без всяких акций...

У Жлобуса ще комісія на вихід.
вихід не обов'язковий 8)

Але головне: з Жлобуса хоч є вихід.
а з Райфа - не у всіх :mrgreen: :twisted:
flysoulfly
 
Повідомлень: 5129
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1666 раз.
Подякували: 287 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:51

Re: Райффайзен Банк

  flysoulfly написав:вихід не обов'язковий

Але головне: з Жлобуса хоч є вихід.
а з Райфа - не у всіх


а какой у райфа выход по минималке ?
S i m
 
Повідомлень: 166
З нами з: 31.01.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 21:48

банк лохотрон

Якщо коротко знімав готівку у банку сьогодні -спочатку отримав відмову в операціі-а потім приходить смс що гроши були зняти-доказати щось оператору неможливо-тільки як сказав що знімав у магазині де булі відеофіксація трохи зашевелились але не факт-чекати 2 тижні без грошей .НЕ РЕКОМЕНДУЮ
gering
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Повідомлень: 611
З нами з: 16.05.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 11:37

gering Добрий день!
Дякуємо за очікування на відповіді.
Нам надзвичайно прикро, що сталася така ситуація. Райф сумлінно дотримується чинного законодавства, та не здійснює несанкційованих списань.
Цінуємо наших клієнтів, й у разі виникнення непорозумінь завжди готові проаналізувати ситуацію. Ми не хочемо залишати це питання осторонь, тому просимо, написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram, з вказанням даних ідентифікаційного коду або контактного номеру.
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 29
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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