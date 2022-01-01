у глобуса на одну копейку дороже без всяких акций...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2024 16:54
Додано: П'ят 19 лип, 2024 18:25
Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:24
вихід не обов'язковий
Але головне: з Жлобуса хоч є вихід.
а з Райфа - не у всіх
Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:51
Re: Райффайзен Банк
Додано: Суб 20 лип, 2024 21:48
банк лохотрон
Якщо коротко знімав готівку у банку сьогодні -спочатку отримав відмову в операціі-а потім приходить смс що гроши були зняти-доказати щось оператору неможливо-тільки як сказав що знімав у магазині де булі відеофіксація трохи зашевелились але не факт-чекати 2 тижні без грошей .НЕ РЕКОМЕНДУЮ
Додано: Нед 21 лип, 2024 11:37
gering Добрий день!
Дякуємо за очікування на відповіді.
Нам надзвичайно прикро, що сталася така ситуація. Райф сумлінно дотримується чинного законодавства, та не здійснює несанкційованих списань.
Цінуємо наших клієнтів, й у разі виникнення непорозумінь завжди готові проаналізувати ситуацію. Ми не хочемо залишати це питання осторонь, тому просимо, написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram, з вказанням даних ідентифікаційного коду або контактного номеру.
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
Зараз переглядають цей форум: vpchelko і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|