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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 198199200201

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:15

RaifHelp А як зараз на рахунок зняття власних коштів у чужих банкоматах з Райфкарти, раніше було 10 т., а зараз? В квітні так попав на комісію, тому що зняв більше 10 т в чужому АТМ.
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:52

melkh Вітаємо!

Наразі комісія за зняття готівки в банкоматах українських банків з нашого боку відсутня. Проте, банк, що обслуговує банкомат, може встановлювати власну комісію - інформація щодо її наявності та розміру зазвичай відображається на екрані перед проведенням операції.

З актуальними тарифами банку Ви можете ознайомитись на нашому офіційному сайті за посиланням: https://raiffeisen.ua/documents/privatn ... govuvannya

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 22:30

RaifHelp, а коли планується участь банку у програмі Нац.кешбеку?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:36

Arbitr Вітаємо!
Райф вже займається впровадженням даного продукту, але нам потрібно трохи більше часу, щоб зробити його максимально зручним для використання.
Навіть, якщо Ви зараз користуєтесь послугами іншого Банку для накопичення кешбеку, у застосунку «Дія» залишається можливість в будь-який момент змінити Банк.
Тож, Ви можете легко обрати Райф, коли ми там з'явимось.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:46

  RaifHelp написав:Arbitr якщо Ви зараз користуєтесь послугами іншого Банку для накопичення кешбеку, у застосунку «Дія» залишається можливість в будь-який момент змінити Банк.
Тож, Ви можете легко обрати Райф, коли ми там з'явимось.
З повагою і турботою, фахівець Інна.

А для чого? Що це змінить у нарахуванні кешбеку? Який цимес для користувача?
Charter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:52

акція

У цьому місяці очикувати акційний курс покупки валюти ? Не було ще ?
motilek
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:54

  Charter написав:
  RaifHelp написав:Arbitr якщо Ви зараз користуєтесь послугами іншого Банку для накопичення кешбеку, у застосунку «Дія» залишається можливість в будь-який момент змінити Банк.
Тож, Ви можете легко обрати Райф, коли ми там з'явимось.
З повагою і турботою, фахівець Інна.

А для чого? Що це змінить у нарахуванні кешбеку? Який цимес для користувача?

Пропоную запровадити кешбек 10% для оплати комуналки з ЗвУ-картки :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 11:13

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:Пропоную запровадити кешбек 10% для оплати комуналки з ЗвУ-картки

25%, бо у сусідній лавці (Глобус), 20% на суму зарахування.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 11:22

motilek Вітаємо!
Раді бачити, що наші курсопади набирають популярності та кількість прихильників! Як тільки заплануємо та буде відома дата - обов'язково будемо інформувати. Слідкуйте за новинами в соціальних мережах та на сайті Банку.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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