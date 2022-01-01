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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
8
2- Погане. Некомпетентне.
9%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
11
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 13:54

nickvp Ще не підтримує Credit Agricole
hv
 
Повідомлень: 210
З нами з: 10.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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  #<1 ... 256257258259
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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