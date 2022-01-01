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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 лип, 2025 15:42
greenozon Добрий день!
В застосунку "MyRaif" при здійсненні платежу IBAN є можливість обрати "миттєвий платіж":
• Якщо банк отримувача приєднаний до послуги "миттєві платежі" 4.1 від НБУ, "бігунок" буде активний;
• Послуга доступна для резидентів (відправників та отримувачів);
• Отримувач отримає кошти протягом 10 секунд;
• Ліміт на одну операцію - 100 000 грн.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Сер 02 лип, 2025 18:45
Re: Райффайзен Банк
Цікавий алгоритм роботи чату в MyRaif.
Пишеш повідомлення, а воно через хвилину просто зникає, пишеш знову і так по колу.
Червоний знак оклику під повідомленням що означає? Що його тільки Рея побачила?
Додано: Сер 02 лип, 2025 18:50
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