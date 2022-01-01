RaifHelp Дайте відповідь, а не знову штамп. Чи надає банк КЛ старим клієнтам без документів про пох-ня коштів?
В чаті - лише бот Рея, що не відповідає
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лип, 2025 01:45
RaifHelp Дайте відповідь, а не знову штамп. Чи надає банк КЛ старим клієнтам без документів про пох-ня коштів?
В чаті - лише бот Рея, що не відповідає
Додано: Сер 09 лип, 2025 10:26
Додано: Сер 09 лип, 2025 10:45
Треба просто це прийняти як факт. Стосовно кредитних пропозицій - ви не отримаєте інших відповідей, крім схожої на "Банк на індивідуальній основі пропонує клієнтам кредитний ліміт шляхом надсилання відповідної пропозиції у додатку MyRaif"
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