Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 09:53

ВIВ
Добрий день!

На даний момент Райф кредитує клієнтів лише за наявності персональних пропозицій для Вас. Важливими факторами, що впливають на рішення про кредитування, є дохід, стабільність надходжень та кредитна історія. Зміни в цих аспектах можуть суттєво вплинути на доступність кредитних пропозицій.

Переглянути наявність таких пропозицій можна у застосунку "MyRaif", обравши розділ "Кредити". Якщо пропозиція присутня - можете відразу подати заявку на оформлення кредиту. Також, для додаткової інформації, можна звернутися до чату, натиснувши на "Навушники" та обравши "Написати в чат".

З повагою та турботою, фахівець Альона.
RaifHelp
Повідомлень: 236
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 10:39

Там якась своя тайна метода. Мій приклад, мав досить депо в банку, купував валюту онлайн, розраховувався карткою, жодних проблем з кредитами в інших банках,надав у відділенні свою довідку про доходи, маю у власності квартиру, будинок та машину навіть з/п з другої роботи отримувати почав через цей банк і нічого. Дружина, теж мала там депозити та купляла валюту, немає жодної нерухомості, дохід меньше мого і не підтверджувала його, кредитних лімітів в інших банках як в мене, зп в райфе не отримує і на тобі 140K)) Тупо дискримінація за статевими признаками або може місцем реєстраціі
Повідомлень: 511
З нами з: 05.01.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 23 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 10:41

Рекомендую виправити шаблон стандартної відповіді та/або дотримуватися вимог Постанови регулятора №16 від 03.03.2023 та №36 від 27.03.2024, бо 01.01.2025 вже давно прийшло.

58. Учасник СЕП зобов’язаний зарахувати кошти за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом години з моменту зарахування цих коштів на технічний рахунок цього учасника СЕП у ЦОСЕП
Повідомлень: 345
З нами з: 26.11.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 11:03

Re: Райффайзен Банк

Але ж Виписка у вас відображається на МИНУЛИЙ день. Тобто погашення прошло сьогодні, а от побачити це у Виписці можна тільки завтра :mrgreen:
Amethyst
Повідомлень: 6618
З нами з: 05.05.21
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 12:31

Так це дуже просто пояснюється (як колись пожартував один форумчанин стосовно подібного кейсу) - банк так вирішив, бо у вас же нема чоловіка з двома зарплатами, двома машинами та нерухомістю у власності, а ось у вашої дружини такий чоловік є )))
1finanсier
Повідомлень: 1075
З нами з: 02.09.19
Подякував: 373 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 12:58

RaifHelp
А в чому суттєві відмінності продуктів 100 днів v2.0 та 100 днів Premium?
Тільки клас карти?
Повідомлень: 380
З нами з: 07.11.08
Подякував: 68 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 13:13

Біда або щастя моєї дружини, що ми офіційно не розписані. Тому офіційно нічого окрім трьох неповнолітніх дітей на руках в неї нема, отака ситуація
Повідомлень: 511
З нами з: 05.01.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 23 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 15:57

ukr0014959 :D так тут все зрозуміло - вас банк вважає підозрілою особою , дітей наробили а оформляти офіційно свої стосунки ( тобто брати зобовязання) не хочете . Ото банк і вирішив що візьмете гроші а повертати не факт що будете )). А вашій дружині - банк співчуває , троє дітей , чоловік не розписується - потрібно допомогти )). :D
-VICTOR-
Повідомлень: 7341
З нами з: 15.08.12
Подякував: 406 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 19:56

Arbitr Добрий день!
Суттєві відмінності між кредитними картками 100 днів 2.0 та 100 днів 2.0 Преміум полягають не лише в класі карти. Кредитний ліміт для картки 100 днів 2.0 становить до 300 000 грн, тоді як у Преміум-версії — до 500 000 грн. Відсоткова ставка для картки 100 днів 2.0 становить 4% на місяць (3% для клієнтів від 65 років), тоді як у Преміум-версії ставка нижча — 3% на місяць. Комісія за зняття готівки або переказ коштів також різниться: для картки 100 днів 2.0 вона становить 4%, а для Преміум — 3%.
Отже, картка 100 днів 2.0 Преміум пропонує вищий кредитний ліміт, нижчу відсоткову ставку та знижену комісію, що робить її більш вигідним варіантом для користувачів.
Більше деталей на сайті: https://raiffeisen.ua/.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Повідомлень: 236
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
