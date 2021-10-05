На даний момент Райф кредитує клієнтів лише за наявності персональних пропозицій для Вас. Важливими факторами, що впливають на рішення про кредитування, є дохід, стабільність надходжень та кредитна історія. Зміни в цих аспектах можуть суттєво вплинути на доступність кредитних пропозицій.
Переглянути наявність таких пропозицій можна у застосунку "MyRaif", обравши розділ "Кредити". Якщо пропозиція присутня - можете відразу подати заявку на оформлення кредиту. Також, для додаткової інформації, можна звернутися до чату, натиснувши на "Навушники" та обравши "Написати в чат".
З повагою та турботою, фахівець Альона.
Там якась своя тайна метода. Мій приклад, мав досить депо в банку, купував валюту онлайн, розраховувався карткою, жодних проблем з кредитами в інших банках,надав у відділенні свою довідку про доходи, маю у власності квартиру, будинок та машину навіть з/п з другої роботи отримувати почав через цей банк і нічого. Дружина, теж мала там депозити та купляла валюту, немає жодної нерухомості, дохід меньше мого і не підтверджувала його, кредитних лімітів в інших банках як в мене, зп в райфе не отримує і на тобі 140K)) Тупо дискримінація за статевими признаками або може місцем реєстраціі
Так це дуже просто пояснюється (як колись пожартував один форумчанин стосовно подібного кейсу) - банк так вирішив, бо у вас же нема чоловіка з двома зарплатами, двома машинами та нерухомістю у власності, а ось у вашої дружини такий чоловік є )))
Біда або щастя моєї дружини, що ми офіційно не розписані. Тому офіційно нічого окрім трьох неповнолітніх дітей на руках в неї нема, отака ситуація
ukr0014959 так тут все зрозуміло - вас банк вважає підозрілою особою , дітей наробили а оформляти офіційно свої стосунки ( тобто брати зобовязання) не хочете . Ото банк і вирішив що візьмете гроші а повертати не факт що будете )). А вашій дружині - банк співчуває , троє дітей , чоловік не розписується - потрібно допомогти )).
Arbitr Добрий день! Суттєві відмінності між кредитними картками 100 днів 2.0 та 100 днів 2.0 Преміум полягають не лише в класі карти. Кредитний ліміт для картки 100 днів 2.0 становить до 300 000 грн, тоді як у Преміум-версії — до 500 000 грн. Відсоткова ставка для картки 100 днів 2.0 становить 4% на місяць (3% для клієнтів від 65 років), тоді як у Преміум-версії ставка нижча — 3% на місяць. Комісія за зняття готівки або переказ коштів також різниться: для картки 100 днів 2.0 вона становить 4%, а для Преміум — 3%. Отже, картка 100 днів 2.0 Преміум пропонує вищий кредитний ліміт, нижчу відсоткову ставку та знижену комісію, що робить її більш вигідним варіантом для користувачів. Більше деталей на сайті: https://raiffeisen.ua/. З повагою та турботою, фахівець Оксана.