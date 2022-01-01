Amethyst
nickvp
А що вплинуло на вибір пакета Престиж?
Які для вас в ньому переваги?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 вер, 2025 16:56
Amethyst
nickvp
А що вплинуло на вибір пакета Престиж?
Які для вас в ньому переваги?
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:24
Arbitr
Добрий день!
Преміальне обслуговування не впливає на категорії кешбеку. Кожен клієнт отримує унікальні категорії, які формуються з урахуванням Ваших звичок, вподобань та можливих напрямків витрат. Ми прагнемо забезпечити максимально персоналізований досвід для Вас!
З повагою та турботою, фахівець Альона.
Додано: Чет 04 вер, 2025 17:27
RaifHelp
маю дебетову картку Райф-АТБ (ви наче перші її випустили із поточного зоопарку АТБ карток!)
підкажіть будь ласка -
які є методи отримання кредитної картки яка буде приймати участь в програмі кешбеку від банку?
в додатку такої опції не знайшов
Додано: Чет 04 вер, 2025 17:42
Наявність свого менеджера (питання до неї в мене не часто виникають, але все одно вони бувають. Рівень розуміння трохи вищий за звичайну підтримку), колись ще була відсутність 2% за зняття готівки за кордоном. але зараз це не актуально. Колись ще думав скористуватися хоча б раз послугою віддаленої медицини, але так і не скористався. Відвідування бізнес-залів також поки не актуально.. Самі умови пакету по безкоштовності дуже прості, тому хай буде. Так би мовити "їсти не просить"
Додано: Чет 04 вер, 2025 18:34
greenozon
Добрий день!
Дуже приємно, що Ви розглядаєте Райф для оформлення кредиту! Наразі ми можемо запропонувати кредит чи кредитну картку лише за наявності індивідуальної пропозиції від Банку. На формування пропозиції впливають такі критерії як дохід, стабільність надходжень, кредитна історія та багато іншого. Зміни цих факторів здатні істотно вплинути на доступність кредитних пропозицій.
Переглянути наявні пропозиції для Вас можливо у застосунку "MyRaif" обравши вкладку "Кредити".
З повагою та турботою, фахівець Альона
Додано: Чет 04 вер, 2025 19:43
Re: Райффайзен Банк
Додано: Чет 04 вер, 2025 20:08
RaifHelp
а чи можна оформити кредитку з кеш беком новому клієнту, якщо немаю встановленого додатку?
які в цьому випадку критерії і кроки для оформлення картки?
Додано: Чет 04 вер, 2025 23:03
Я вже бачу які ви індивідуальні категорії вибираєте для клієнта -
ті, що клієнт не використовує, або постійно знижуєте кешбек на ті категорії які клієнт активно використовує, наприклад в мене по категорії Продукти та супермаркети спочатку за власні кошти було кешбеку - 1%, потім стало 0,5%, а наразі вже стало 0,3%!? .
Таке, по кешбеку, реальне відношення в банку стосовно клієнтів...
Додано: П'ят 05 вер, 2025 04:01
Але ж не збрехали - все проаналізували та індивідуально підібрали під Вас категорії.
Ви ж не будете сперечатися, що таким чином обслуговування Вас обходиться для них найбільш вигідно? Максимізацію вигоди для клієнта ніхто не обіцяв.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:15
Я на форум зазвичай заглядаю лише раз на день і тому відповіді не одразу
А відповідь - так, відображається. Недавно з'явилися умови і в новому додатку, раніше були лише в старому
|