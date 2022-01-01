RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:18

  Valeriy237 написав:
  RaifHelp написав:Arbitr
Добрий день!

Преміальне обслуговування не впливає на категорії кешбеку. Кожен клієнт отримує унікальні категорії, які формуються з урахуванням Ваших звичок, вподобань та можливих напрямків витрат. Ми прагнемо забезпечити максимально персоналізований досвід для Вас!

З повагою та турботою, фахівець Альона.


Я вже бачу які ви індивідуальні категорії вибираєте для клієнта -
ті, що клієнт не використовує, або постійно знижуєте кешбек на ті категорії які клієнт активно використовує, наприклад в мене по категорії Продукти та супермаркети спочатку за власні кошти було кешбеку - 1%, потім стало 0,5%, а наразі вже стало 0,3%!? :oops: :cry:.

Таке, по кешбеку, реальне відношення в банку стосовно клієнтів...


Було таке і в мене, але, наприклад, по самій "ходовій" категорії "Продукти" в мене в останні 3 місяці все йде по дивному шляху (пишу про відсоток за кредитні) -1%, 2%, 2.5%. Все ж надіятися на подальше збільшення мабуть не варто :mrgreen: , але і так непогано
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:57

  nickvp написав:"Продукти" в мене в останні 3 місяці все йде по дивному шляху (пишу про відсоток за кредитні) -1%, 2%, 2.5%.

Це стандартний кешбек, принаймні у мене такий самий. Але в цьому місяці я його не беру, бо аптеками та ресторанами (по 3%) виберу ліміт 500 за півмісяця, а маркети візьмуть свої 500 в іншому банку.
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:47

  klug написав:
  Valeriy237 написав:Я вже бачу які ви індивідуальні категорії вибираєте для клієнта -
ті, що клієнт не використовує, або постійно знижуєте кешбек на ті категорії які клієнт активно використовує

Але ж не збрехали - все проаналізували та індивідуально підібрали під Вас категорії.
  RaifHelp написав:Щоб запропонувати найбільш вигідні варіанти для отримання кешбеку, ми враховуємо інтереси та звички наших клієнтів

Ви ж не будете сперечатися, що таким чином обслуговування Вас обходиться для них найбільш вигідно? Максимізацію вигоди для клієнта ніхто не обіцяв.


Все так :mrgreen: - Сміх крізь сльози :oops: .
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:54

Райффайзен Банк

Картина маслом, новенькі банкомати з функцією видачі, поповнення та безконтакним модулем. Все таке інноваційне, нове, і... робота безконтакного модуля ТІЛЬКИ на ЗНЯТТЯ готівки! От питання, чому банк СВІДОМО обмежив функціонал NFC для ПОПОВНЕННЯ, але дозволив для ЗНЯТТЯ готівки??? І, це при тому, що у низці своїх продуктів, навіть прописав право банку на випуск віртуальних карток???
Одна рука не знає що робить інша???

Цікаво, чим керувався банк при запуску своїх банкоматів з функцією поповнення та зняття готівки, коли налаштовував роботу безконтактного модуля банкомата?
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 17:10

_Mykola_
причин може бути багато, від банального не додивилися до більш ймовірного - рішення ще не отримало сертифікацію платіжної системи, тому було використане попереднє, для банкомата без функції поповнення, але яке мало сертифікацію.
Сертифікація процес не швидкий, тому для нового обладнання це нормально.

P.S. Я сильно не в темі останні 10+ років, тому можу помилятися.
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:05

vasyatko
Якби банкомат не працював взагалі з безконтактними картками чи телефоном з NFC, але ж він працює, авторизує клієнта, але обрізає функціонал поповнення.
Враховуючи курс банку на зменшення фізичного пластику, і збільшення віртуальних карток, та зменшення взаємодії з касою відділень... То така поведінка банкомата виглядає дивною для клієнтів. :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 19:01

RaifHelp
1. Як через застосунок MyRaif, дізнатися поточний пакет обслуговування, тарифи для картки та рахунку окрім звернення до підтримки?
2. Як дізнатися умови ДО відкриття нової картки та/або рахунку у додатку окрім звернення до підтримки?
3. Як через додаток відкрити поточний рахунок, без пошуку робочого старого застосунку?

:roll:
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 16:40

Райффайзен Банк

  Raymond написав:а чи можна оформити кредитку з кеш беком новому клієнту, якщо немаю встановленого додатку?
які в цьому випадку критерії і кроки для оформлення картки?

Добрий день!

На жаль, наразі оформлення кредитної картки "100 днів 2.0" відбувається виключно в мобільному застосунку "MyRaif".
Ви можете встановити застосунок, зареєструватись та перевірити наявність пропозиції з відкриття такої картки у розділі "Кредити" застосунку.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 16:48

Райффайзен Банк

  _Mykola_ написав:Картина маслом, новенькі банкомати з функцією видачі, поповнення та безконтакним модулем. Все таке інноваційне, нове, і... робота безконтакного модуля ТІЛЬКИ на ЗНЯТТЯ готівки! От питання, чому банк СВІДОМО обмежив функціонал NFC для ПОПОВНЕННЯ, але дозволив для ЗНЯТТЯ готівки??? І, це при тому, що у низці своїх продуктів, навіть прописав право банку на випуск віртуальних карток???
Одна рука не знає що робить інша???

Цікаво, чим керувався банк при запуску своїх банкоматів з функцією поповнення та зняття готівки, коли налаштовував роботу безконтактного модуля банкомата?

Вітаємо!

Вдячні Вам за зворотній зв'язок. На жаль, наразі наші банкомати дійсно не підтримують поповнення карток через мобільні гаманці через технічні обмеження.
Проте ми бачимо, наскільки наші клієнти цікавляться такою послугою та згодні на 100%, що вона буде корисною та зручною для кожного, особливо в умовах зростання популярності віртуальних карток.
Тому, сподіваємось, що найближчим часом така функція стане доступною в банкоматах Райфу.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 16:57

Райффайзен Банк

  _Mykola_ написав:1. Як через застосунок MyRaif, дізнатися поточний пакет обслуговування, тарифи для картки та рахунку окрім звернення до підтримки?
2. Як дізнатися умови ДО відкриття нової картки та/або рахунку у додатку окрім звернення до підтримки?
3. Як через додаток відкрити поточний рахунок, без пошуку робочого старого застосунку?

Дякуємо за Ваші питання.

1. Дізнатись назву тарифу рахунку Ви можете в застосунку "MyRaif" наступним шляхом: на головній сторінці натискаєте на Вашу картку та обираєте "Переглянути деталі рахунку". Пакет обслуговування рахунку побачите згори екрану. Що стосується перегляду умов тарифу, ця інформація доступна на офіційному сайті Райфу за посиланням: https://raiffeisen.ua/documents/privatn ... govuvannya
2. Якщо Вас цікавлять умови тарифу до відкриття рахунку, на етапі вибору картки в системі відображаються короткі умови обслуговування картки, а також - кнопка "Детальні тарифи рахунку", натиснувши на яку Ви можете ознайомитись з актуальними тарифами.
3. Поки що можливість відкриття поточного рахунку "для виплат" доступна тільки в застосунку "OLD Raiffeisen", проте, ми плануємо додати її до "MyRaif" в подальших оновленнях.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
