Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.3 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
12
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 17:41

  angra написав:Коли в Райфі можна буде відкрити Діякарту ?
... шоби клієнти просто не вилазили з фінмону шолі?
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6705
З нами з: 05.05.21
Подякував: 516 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
