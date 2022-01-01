RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.3 5 50
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
9
2- Погане. Некомпетентне.
16%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 12:13

NDV Добрий день!
Відкриття нової картки відбувається згідно з пунктом 3.4 Правил обслуговування клієнтів Райфу. У деяких випадках Банк має право самостійно (без додаткової заяви клієнта) здійснити випуск платіжної картки на новий строк або у новому форматі - наприклад, у вигляді віртуальної картки. Це дозволяє забезпечити безперервність обслуговування та зручність користування продуктами Банку. За бажанням, Ви можете ознайомитись з повним текстом правил за посиланням: https://raiffeisen.ua/storage/files/rules-25032025.pdf .
Окрім цього, для нових клієнтів діє централізоване відкриття карток Visa Fishka Virtual та/або Visa ATB Virtual. Вони безкоштовні та хочемо поділитися з Вами їхніми перевагами:
Visa ATB – можливість отримувати спеціальні пропозиції та знижки на товари в магазинах АТБ;
Visa Fishka – отримання балів за розрахунки на АЗК ОККО, які можна використовувати для зменшення вартості наступних покупок або отримання винагород.
Якщо потрібна більш детальна консультація, можете написати до чату "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат"). Наші оператори з радістю нададуть відповіді на всі питання.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 19:22

Re: Райффайзен Банк

В банке определенно работают дегенераты.
Я не один год был клиентом банка как физлицо.
В октябре меня начали атаковать звонками, чтобы я открыл счет как ФОП (ФОП практически сейчас не работает, живу за счет зарплаты). Я это объяснял, но меня так задолбали звонками (мол, все бесплатно, откройте, пусть будет - вдруг деятельность возобновится), что я повелся.
Заполнил документы соответствующие - открыли счет. Сразу после этого мне присылают для заполнения 3 огромные анкеты. При том что у меня есть чем заняться, а счет этот мне не был нужен, я сказал, что заполнять ничего не хочу, проще счет закрыть.
Пошел, написал заявление о закрытии счета ФОП. Одновременно подал документы об официальной зарплате.
Итог - банк отказался от делового сотрудничества со мной.
Конечно, зря я сам повелся. Но они же просто конченые
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 19:35

Re: Райффайзен Банк

  diagnostika написав:Заполнил документы соответствующие - открыли счет. Сразу после этого мне присылают для заполнения 3 огромные анкеты

Какой-то ФОП особенный? Несколько лет назад открывал для своего и тоже по причине, что сильно упрашивали. Не припомню при этом особо тяжёлой бюрократии. Вот когда повёлся на предложение кредитной карты для ФОП, там да - куча справок строго определённого вида и килограммы бумаги. Причём только перед финальным подписыванием мне сообщили, что за честь выдачи такой карты Райф рассчитывает, что я буду через него постоянно переводить много денег, как ФОП. Я показал дулю и отказался от карты (счёт ФОП оставил, он без движения кушать не просит и новых анкет тоже). Ничего, пережил это Райф. Во всём остальном со мной продолжает работать. Так что странно так.
