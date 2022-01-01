NDV Добрий день! Відкриття нової картки відбувається згідно з пунктом 3.4 Правил обслуговування клієнтів Райфу. У деяких випадках Банк має право самостійно (без додаткової заяви клієнта) здійснити випуск платіжної картки на новий строк або у новому форматі - наприклад, у вигляді віртуальної картки. Це дозволяє забезпечити безперервність обслуговування та зручність користування продуктами Банку. За бажанням, Ви можете ознайомитись з повним текстом правил за посиланням: https://raiffeisen.ua/storage/files/rules-25032025.pdf . Окрім цього, для нових клієнтів діє централізоване відкриття карток Visa Fishka Virtual та/або Visa ATB Virtual. Вони безкоштовні та хочемо поділитися з Вами їхніми перевагами: Visa ATB – можливість отримувати спеціальні пропозиції та знижки на товари в магазинах АТБ; Visa Fishka – отримання балів за розрахунки на АЗК ОККО, які можна використовувати для зменшення вартості наступних покупок або отримання винагород. Якщо потрібна більш детальна консультація, можете написати до чату "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат"). Наші оператори з радістю нададуть відповіді на всі питання. З повагою і турботою, фахівець Інна.
В банке определенно работают дегенераты. Я не один год был клиентом банка как физлицо. В октябре меня начали атаковать звонками, чтобы я открыл счет как ФОП (ФОП практически сейчас не работает, живу за счет зарплаты). Я это объяснял, но меня так задолбали звонками (мол, все бесплатно, откройте, пусть будет - вдруг деятельность возобновится), что я повелся. Заполнил документы соответствующие - открыли счет. Сразу после этого мне присылают для заполнения 3 огромные анкеты. При том что у меня есть чем заняться, а счет этот мне не был нужен, я сказал, что заполнять ничего не хочу, проще счет закрыть. Пошел, написал заявление о закрытии счета ФОП. Одновременно подал документы об официальной зарплате. Итог - банк отказался от делового сотрудничества со мной. Конечно, зря я сам повелся. Но они же просто конченые
diagnostika написав:Заполнил документы соответствующие - открыли счет. Сразу после этого мне присылают для заполнения 3 огромные анкеты
Какой-то ФОП особенный? Несколько лет назад открывал для своего и тоже по причине, что сильно упрашивали. Не припомню при этом особо тяжёлой бюрократии. Вот когда повёлся на предложение кредитной карты для ФОП, там да - куча справок строго определённого вида и килограммы бумаги. Причём только перед финальным подписыванием мне сообщили, что за честь выдачи такой карты Райф рассчитывает, что я буду через него постоянно переводить много денег, как ФОП. Я показал дулю и отказался от карты (счёт ФОП оставил, он без движения кушать не просит и новых анкет тоже). Ничего, пережил это Райф. Во всём остальном со мной продолжает работать. Так что странно так.