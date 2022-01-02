|
|
|
Банк Альянс
|
Додано: Чет 20 лис, 2025 15:09
valya написав:
Вітаю. Підкажіть, за поповнення мобільного кб буде? Звичайно 1%
Буде.Але платити не в застосунку Альянсу.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 09:46
lel В мене так само. В шаблонах Газмережі нарешті з'явились, але після вводу о/р -відмова-"лицевой счет не найден".
Додано: Суб 22 лис, 2025 09:19
vasylbel59 написав:lel
В мене так само. В шаблонах Газмережі нарешті з'явились, але після вводу о/р -відмова-"лицевой счет не найден".
теж з транспортом газу таке,додали Київ обл. та в одному акку перебив адресу,бо не оновило нові абонки Теплоенерго в Єдиній квітанції то по ОСББ теж не тягне особовий,благо в іншому акку залишило,а там суми гарні
