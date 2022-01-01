rollo написав:Такі банк зробив мені сьогодні подарунок у вигляді кредитної карти з кредитним лімітом!
з'явилась пропозиція у додатку, ви заповнили анкету, вам передзвонили, задали декілька питань, і потім погодили ліміт? Чи яка процедура була?
Пропозиції в додатку з'являлися три рази до цього. Пропозиція кредитного ліміту 20 000 грн. без відправлення довідки ОК, або більше з відправкою. Ставив 50 000 грн. та відправляв довідку. Три рази відмова.
На цю, четверту кредитну пропозицію у додадку, вирішив поставити 20 000 грн. і не відправляти довідку.
Через три хвилини очікування кредитна карта 100 днів з лімітом 20 000 грн. була відкрита.
В банку останнім часом все гірше і гірше, Маю відкритий ФОП і рахунок фізичної особи. Банк блокує транзакцію на фізічний собі і просить зателефонувати в банк. Телефоную 20 хвилин робот Рея ганяє мене по меню, з 30 разу попадаю на оператора, поки оператор десь ходив щось вияснював, чи винкнули мене чи звязок пропав(оператор не переттелефонувава не барське це діло). Просто без звуку. Ще 20 хвилин ганяє робот Рея мене по всій записаній у неї інформації. За 40 хвилин я вже на вбивство готовий прослухавши всю рекламу і пояснення банку. В зв'язку з цим кажу оператору, що якщо не буде адекватного вирішення з роботом, або ключового слова я закрию всі рахунки. Сьогодні в 16.40 дзвоне мені якийсь Оператор, ой вибачте ми Вам віп пакет за Гроші? А Рея вимкнута буде? Ні тоді нащо мені ваш ВІП пакет. В критичні моменти 40 хвилин життя, особливо коли наприклад знімають гроші з твого рахунку. Навіщо мені таке? Скоротили операторів, раніше проблем не було, зараз якщо вам вдалось перемкнутись на оператора ви всеодно чекаєте 3-10 хвилин. Не банк а болото став. Після нового року і річного звіту буду вимушений закрити рахунки. Похабна робота з клієнтами.
dvshportun Добрий день! Нам шкода, що Ви зіткнулися з такими труднощами. Розуміємо, наскільки важливо швидко вирішувати питання та мати можливість оперативно зв’язатися з оператором. Сьогодні більшість компаній активно впроваджує технології ШІ і Райф не є винятком. Ми розвиваємо цей напрямок, щоб зробити обслуговування ще зручнішим. Наш бот створений для того, щоб швидко реагувати на найпоширеніші запити та допомагати без зайвого очікування. Постійно працюємо над удосконаленням Реї, щоб вона ставала ще більш корисною та ефективною. Якщо є питання чи потрібна допомога, можете звернутися до чату "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат"). Наші оператори залюбки нададуть необхідну консультацію. Додатково хочемо проаналізувати дзвінок до інформаційного центру. Будь ласка, напишіть нам в приватні повідомлення Facebook/Instagram Ваш ідентифікаційний код, номер телефону, з якого телефонувати та дату дзвінка. Очікуємо! З повагою і турботою, фахівець Інна.