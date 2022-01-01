RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 23:36

Re: Райффайзен Банк

..ну тут...який банк - така й Рея ..))
-VICTOR-
1
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 12:18

Re: Райффайзен Банк

Зима вигідніше з преміальними картками Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/zyma-vyhidni ... -vid-rayfu
Пропозиція діє до 28.02.2026.
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 13:28

Доброго дня! При купівлі валюти у застосунку банку за кредитні кошти чи стягується якась комісія і чи буде така операція в пільговому періоді?
valeriy5908
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 15:36

Re: Райффайзен Банк

Райф выставил счёт на депозитарные услуги после погашения валютных ОВГЗ в декабре:
1. Перечисление ценных бумаг - 500 грн
2. Погашение ценных бумаг - 200 грн
Изначально при обсуждении с менеджером банка проекта инвестиции данных комиссий не было. Об их вводе клиенты не уведомлялись. И ввели их уже на существующие контракты. Это как? Не спешу оплачивать.
Мой менеджер говорит, что ввели ещё и ежемесячную комиссию за хранение ценных бумаг в 300 грн, но у меня её нет в счёте, т.к. погасился. Интересно будет взглянуть на людей, которые только сейчас купили такие бумаги на 1,5 года.
Комиссии банка по данной услуге максимально нерыночные. Не вздумайте сотрудничать. Останетесь должны.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 15:39

valeriy5908 Добрий день!
При купівлі іноземної валюти у мобільному застосунку за кредитні кошти додаткова комісія не стягується.Також така операція входить у пільговий період.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 16:10

  RaifHelp написав:valeriy5908 Добрий день!
При купівлі іноземної валюти у мобільному застосунку за кредитні кошти додаткова комісія не стягується.Також така операція входить у пільговий період.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.

"додаткова комісія не стягується"
А не додаткова?

"Плата за перекази між власними рахунками
2.2. Перерахування коштів з кредитного карткового рахунку - 3%" візьмете ж?
1
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 16:18

  Amethyst написав:продовжили аХцію
...в MyRaif доступний переказ (штовХачка!) із валютної картки Райфу на картку іноземного банку 💳🌍
І найкраще — комісія банку 0% до кінця лютого 2026 року ✅


Шукав на сайті банку (чесно), не знайшов. Звідки інфа? Офіційна?
В новинах https://raiffeisen.ua/news/perekazi-na- ... yraif-2285 - від 27 листопада - "Комісія банку за такі перекази відсутня до кінця року".
1
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 16:52

  alibob написав:
  Amethyst написав:продовжили аХцію
...в MyRaif доступний переказ (штовХачка!) із валютної картки Райфу на картку іноземного банку 💳🌍
І найкраще — комісія банку 0% до кінця лютого 2026 року ✅


Шукав на сайті банку (чесно), не знайшов. Звідки інфа? Офіційна?
В новинах https://raiffeisen.ua/news/perekazi-na- ... yraif-2285 - від 27 листопада - "Комісія банку за такі перекази відсутня до кінця року".

Ну мені розсилка приходить.
І я вже перевірив, працює :wink:
Amethyst
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 16:57

  Amethyst написав:Ну мені розсилка приходить.
І я вже перевірив, працює :wink:

Дякую
В розсилці посилання було на оф.сайт?
Можете продублювати?
За купівлю з кр. не скажете? Бриють чи таки огли?
1
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 17:35

  alibob написав:
  Amethyst написав:продовжили аХцію
...в MyRaif доступний переказ (штовХачка!) із валютної картки Райфу на картку іноземного банку 💳🌍
І найкраще — комісія банку 0% до кінця лютого 2026 року ✅


Шукав на сайті банку (чесно), не знайшов.

Есть у банка ещё такой сайт и на нём в тарифах п. 9. Что в марте комиссия станет больше, в тарифах не написано, но я так понимаю, что и не факт. Разве кто-то объявлял, что именно такой тариф или услуга в целом - это какая-то акция?
moveton
