Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 11:05

Arbitr Добрий день!
Хочемо пояснити, що готівковий кредит та кредитний ліміт на картці – це два різні продукти, тому збільшити кредитний ліміт за рахунок готівкового кредиту, на жаль, неможливо.
Якщо у Вас вже відкрита кредитна картка, про зміну або збільшення ліміту ми завжди повідомляємо через SMS.
Звертаємо увагу, що суми у запропонованих кредитних пропозиціях можуть змінюватися. Актуальні персональні пропозиції Ви можете перевірити у MyRaif, у розділі "Кредити". Прагнемо, щоб Ви мали доступ до найкомфортніших умов, тому рекомендуємо час від часу переглядати цей розділ.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
RaifHelp
Представник банку
 
Повідомлень: 288
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 14:28

  nickvp написав:
  Arbitr написав:Ще одне але, за простою логікою по моїм цифрам це не повинно ніяк перетинатися, бо максимальний кред ліміт тут начебто всього 500к, а якщо скласти мій КЛ і запропоновану суму готівкою, то вийде трохи більше ніж у 2 рази більше за максимальний КЛ

Аналогічно, погодили кредит готівкою на 500к+, а збільшення КЛ за картою в межах 500к провести неможливо, чекайте смс на вирогідність якого впливають невідомі фактори.
Arbitr
 
Повідомлень: 401
З нами з: 07.11.08
Подякував: 84 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 14:52

  RaifHelp написав:Arbitr Добрий день!
Хочемо пояснити, що готівковий кредит та кредитний ліміт на картці – це два різні продукти, тому збільшити кредитний ліміт за рахунок готівкового кредиту, на жаль, неможливо.

Чому виникло питання.
Кредитна карта вже є.
В розділі Кредити з'явилась пропозиція, подайте заявку та отримаєте можливість отримати кредит готівкою до 750к, або КЛ на карту до 500к і одна кнопка для подання заявки.
Подав заявку, отримав відповідь все гуд, вам погоджено кредитний ліміт 0.5 млн +, була малесенька надія, що подання заявки може привести і до збільшення КЛ за кредитною картою, але, нажаль, це не спрацювало.
Ось і цікаво, як клієнт банку може попросити банк збільшити КЛ за картою?
Arbitr
 
Повідомлень: 401
З нами з: 07.11.08
Подякував: 84 раз.
Подякували: 35 раз.
 
