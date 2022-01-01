Комерційний Індустріальний Банк

RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 31323334

Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:34

  Pavlenko Borys написав:
  ksu написав:Pavlenko Borys але написано ж що відсоток 0,01 всього

Це мабуть якщо на місяць покласти, на рік буде 1%

а, зрозуміло бо я не тицала та не вчитувалася глибоко 😉
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 14:12

  Marica написав:тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?

Дуже залежить від виду карти, у вас яка?
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 14:14

  Pavlenko Borys написав:
  ksu написав:Pavlenko Borys але написано ж що відсоток 0,01 всього

Це мабуть якщо на місяць покласти, на рік буде 1%

Щодо бакса то ось так буде
від 0,1% (3-6 міс) до 1,0% (12-18 міс)
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 20:10

  Marica написав:тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?

карта с депо или зарплатная - 0%
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 20:16

  AVolkov написав:
  Pavlenko Borys написав:
  ksu написав:Pavlenko Borys але написано ж що відсоток 0,01 всього

Це мабуть якщо на місяць покласти, на рік буде 1%

Щодо бакса то ось так буде
від 0,1% (3-6 міс) до 1,0% (12-18 міс)

Интересно посчитать будет с обычными депозитами сравнить, на том же Максимальном доходе можно 1,3 процента поднять за полтора года
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 14:02

AVolkov до депозиту
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:07

Після оновлення-"ребрендингу" аппки треба знов перереєструватися? :evil:
Бо просто вхід: ввод свого паролю, що діяв ще позавчора, - оновлена аппка довго думає і пише "час вийшов"
1
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 13:01

  flysoulfly написав:Після оновлення-"ребрендингу" аппки треба знов перереєструватися? :evil:
Бо просто вхід: ввод свого паролю, що діяв ще позавчора, - оновлена аппка довго думає і пише "час вийшов"

Зайшов за старим паролем, потім пропонував придумати пін на застосунок
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 22:55

Как из этого банка депозит больше 100 тысяч грн забрать без комиссии?
В тарифах по депозитной карте указано, что перевод на IBAN с комиссией 1%+5грн.
Переводы р2р без комиссии, но, естественно, есть лимиты. На сайте есть Ліміти на здійснення операцій з платіжними картками фізичних осіб (от 01.08.2025). Там в таблице указан лимит в 250 тысяч в сутки.
А дальше в этих же тарифах уже 100 тысяч лимит на р2р.
Какой лимит на самом деле?

Горячая линия утверждает, что лимит на р2р - 100 тысяч, и он не увеличивается. Но горячим линиям банков уже не приходится верить, они столько раз писали неправду.
Кругом по банкам утверждается, что можно поднять лимит на переводы, если подать документы о доходах. Или так поднимается только лимит на IBAN?

Удавалось кому-то больше 100 тысяч перевести через р2р?
