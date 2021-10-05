RaifHelp написав:Щодо перевипуску нової картки: вартість та доступні варіанти залежать від тарифного плану, в якому відкрито Ваш рахунок.
Перш ніж спілкуватися з підтримкою, я хотів би вивчити це питання через інші канали, щоб оцінити компетентність фахівців підтримки.
Рахунок обслуговується в тарифі "Райфкартка". До нього прив'язана іменна картка власника рахунку "Visa ATБ". Фізично знаходжусь у Донецькій області на підконтрольній Україні території.
Судячи з тарифів перевипуск на пластик у зв'язку із закінченням строку дії платний. Перевипуск на віртуальну безкоштовний. У тарифах нічого не знайшов щодо доставки картки Новою поштою, хоча є сторінка на сайті банку, де це зазначено безкоштовно.
Цікавить такий сценарій. Я випущу додаткову віртуальну картку власника рахунку, щоб можна було повноцінно нею користуватися в мережі Інтернет і робити оплати з телефону. А прострочений іменний пластик залишу для зняття в банкоматі (банкомати з NFC майже немає). Якщо банкомат з'їсть пластик, то я можу розраховувати на безкоштовний його перевипуск і доставку?
Також цікавить чи можна дистанційно анулювати картку єПідтримка й закрити рахунок до неї?
RaifHelp написав:Arbitr Дякуємо за детальний опис ситуації. Річ у тому, що за пропозицією "Запит кредитного ліміту" у застосунку, в розділі "Кредити", відображаються загальні умови кредитування. При цьому, якщо кредитна картка вже відкрита, розрахунок кредитних коштів здійснюється виключно за кредитом готівкою, що й пояснює відсутність змін по ліміту картки після подання заявки. Щодо інструментів впливу на збільшення кредитного ліміту за вже відкритою кредитною карткою, то наразі вони відсутні. Перегляд ліміту здійснюється банком виключно в автоматичному режимі. У разі наявності можливості підвищення ми обов’язково інформуємо клієнта через SMS із можливістю відмовитися від такого збільшення. Сподіваємося, що можливість збільшення кредитного ліміту з’явиться для Вас найближчим часом. З повагою та турботою, фахівець Віктор.
А коли з'явиться можливість ЗМЕНШЕННЯ ліміту по кредитній картці?
adeges Добрий день! Можливість зменшувати кредитний ліміт присутня, достатньо написати до чату всередині застосунку: "Навушники" - "Написати в чат". Заявка приймається віртуальним помічником, отже для подачі не потрібно навіть зв'язуватись з оператором. З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Howl Добрий день! Дякуємо за очікування відповіді. Перевипуск іменної фізичної картки "Visa АТБ" у разі завершення строку дії є платною послугою та коштує 100 грн згідно з тарифами банку. Інформація, яку Ви бачили на сайті щодо "Нової пошти", стосується саме безкоштовної доставки картки до відділення НП, але не скасовує плату за сам перевипуск. Ви можете випустити додаткову віртуальну картку - це безкоштовно, і вона повністю підходить для онлайн-платежів та використання за допомогою мобільного пристрою. Щодо використання простроченої фізичної картки: у деяких банкоматах вона ще може спрацьовувати, але гарантувати коректність роботи ми, на жаль, не можемо. Якщо ж банкомат утримає Вашу іменну картку, то в такому випадку перевипуск та доставка до відділення Нової пошти буде безкоштовним . З повагою і турботою, фахівець Оля.