Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 294295296297

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 22:25

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Щодо перевипуску нової картки: вартість та доступні варіанти залежать від тарифного плану, в якому відкрито Ваш рахунок.
Перш ніж спілкуватися з підтримкою, я хотів би вивчити це питання через інші канали, щоб оцінити компетентність фахівців підтримки.

Рахунок обслуговується в тарифі "Райфкартка". До нього прив'язана іменна картка власника рахунку "Visa ATБ". Фізично знаходжусь у Донецькій області на підконтрольній Україні території.

Судячи з тарифів перевипуск на пластик у зв'язку із закінченням строку дії платний. Перевипуск на віртуальну безкоштовний. У тарифах нічого не знайшов щодо доставки картки Новою поштою, хоча є сторінка на сайті банку, де це зазначено безкоштовно.

Цікавить такий сценарій. Я випущу додаткову віртуальну картку власника рахунку, щоб можна було повноцінно нею користуватися в мережі Інтернет і робити оплати з телефону. А прострочений іменний пластик залишу для зняття в банкоматі (банкомати з NFC майже немає). Якщо банкомат з'їсть пластик, то я можу розраховувати на безкоштовний його перевипуск і доставку?

Також цікавить чи можна дистанційно анулювати картку єПідтримка й закрити рахунок до неї?
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6394
З нами з: 08.03.18
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 00:27

  RaifHelp написав:Arbitr Дякуємо за детальний опис ситуації.
Річ у тому, що за пропозицією "Запит кредитного ліміту" у застосунку, в розділі "Кредити", відображаються загальні умови кредитування. При цьому, якщо кредитна картка вже відкрита, розрахунок кредитних коштів здійснюється виключно за кредитом готівкою, що й пояснює відсутність змін по ліміту картки після подання заявки.
Щодо інструментів впливу на збільшення кредитного ліміту за вже відкритою кредитною карткою, то наразі вони відсутні. Перегляд ліміту здійснюється банком виключно в автоматичному режимі. У разі наявності можливості підвищення ми обов’язково інформуємо клієнта через SMS із можливістю відмовитися від такого збільшення.
Сподіваємося, що можливість збільшення кредитного ліміту з’явиться для Вас найближчим часом.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.


А коли з'явиться можливість ЗМЕНШЕННЯ ліміту по кредитній картці?
adeges
 
Повідомлень: 4603
З нами з: 14.03.06
Подякував: 435 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 17:09

adeges Добрий день! Можливість зменшувати кредитний ліміт присутня, достатньо написати до чату всередині застосунку: "Навушники" - "Написати в чат". Заявка приймається віртуальним помічником, отже для подачі не потрібно навіть зв'язуватись з оператором.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 294
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 12:52

Howl Добрий день! Дякуємо за очікування відповіді. Перевипуск іменної фізичної картки "Visa АТБ" у разі завершення строку дії є платною послугою та коштує 100 грн згідно з тарифами банку. Інформація, яку Ви бачили на сайті щодо "Нової пошти", стосується саме безкоштовної доставки картки до відділення НП, але не скасовує плату за сам перевипуск. Ви можете випустити додаткову віртуальну картку - це безкоштовно, і вона повністю підходить для онлайн-платежів та використання за допомогою мобільного пристрою. Щодо використання простроченої фізичної картки: у деяких банкоматах вона ще може спрацьовувати, але гарантувати коректність роботи ми, на жаль, не можемо. Якщо ж банкомат утримає Вашу іменну картку, то в такому випадку перевипуск та доставка до відділення Нової пошти буде безкоштовним .
З повагою і турботою, фахівець Оля.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 294
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 294295296297
Зараз обговорюється
ПУМБ (6925)
01.02.2026 14:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
