Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2026 11:34
idealstorm написав:
С ботами вести диалог - не к добру это, не к добру)
Ні, це не бот
Повідомлення публікує наш співробітник. Ділиться актуальними акціями банків-партнерів, щоб форумчанам було простіше стежити за вигідними пропозиціями.
З повагою,
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 5453
З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1206 раз.
- Подякували: 2092 раз.
Додано: Чет 12 бер, 2026 12:03
Ірина_ написав: idealstorm написав:
С ботами вести диалог - не к добру это, не к добру)
Ні, це не бот
Повідомлення публікує наш співробітник. Ділиться актуальними акціями банків-партнерів, щоб форумчанам було простіше стежити за вигідними пропозиціями.
З повагою,
Для того, щоб форумчанам було зручно користуватись вашою АТБ карткою, потрібно давати хочаб невеликий КЛ, 10K наприклад, для банку загрози 0, лише профіт, бо користуватись карткою стане цікаво. Бо ваш скрипт по видачі КЛ по дебільному написано.
ukr0014959
Повідомлень: 582
З нами з: 05.01.16
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 26 раз.
1
Додано: Чет 12 бер, 2026 16:06
ukr0014959 написав:
Бо ваш скрипт по видачі КЛ по дебільному написано.
це точно. Даєш йому довідки з оф. доходом до 50к, а він тобі навіть 5-10к КЛ не наллє. Один з найвідсталіших банків в цьому плані
otshelnick1
Повідомлень: 257
З нами з: 13.10.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 20 раз.
Додано: Чет 12 бер, 2026 18:45
otshelnick1 написав:
це точно. Даєш йому довідки з оф. доходом до 50к, а він тобі навіть 5-10к КЛ не наллє. Один з найвідсталіших банків в цьому плані
А рейтинг у Вас ОК? Запит кредитної історії взагалі був? ФОП?
klug
Повідомлень: 9076
З нами з: 18.08.14
- Подякував: 388 раз.
- Подякували: 1281 раз.
1
4
Додано: Чет 12 бер, 2026 19:46
klug написав:
рейтинг у Вас ОК?
ок. Навіть прострочених кредитів ніколи не було, не фоп
otshelnick1
Повідомлень: 257
З нами з: 13.10.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 20 раз.
Додано: Чет 12 бер, 2026 20:57
otshelnick1 написав: klug написав:
рейтинг у Вас ОК?
ок. Навіть прострочених кредитів ніколи не було, не фоп
Так на Вас же банк нічого не заробить. Йому цікаві інші.
alibob
Повідомлень: 797
З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 89 раз.
1
KVV
Повідомлень: 1477
З нами з: 29.11.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 190 раз.
Додано: Чет 12 бер, 2026 21:36
otshelnick1 написав: klug написав:
рейтинг у Вас ОК?
ок. Навіть прострочених кредитів ніколи не було, не фоп
Власний досвід.
При отриманні кредитної пропозиції не тре відправляти довідки, а погодитись на мінімум, що пропонує банк без довідки.
Було у мене три пропозиції, відправляв довідку. Відмова.
На четвертий раз погодився на мін 20 000.
І наразі маю кредитну карту.
rollo
Повідомлень: 1455
З нами з: 20.10.19
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 154 раз.
Додано: Чет 12 бер, 2026 21:44
rollo написав:
При отриманні кредитної пропозиції не тре відправляти довідки, а погодитись на мінімум, що пропонує банк без довідки.
Это бы ладно. Уже предложение получить - это в Райфе большое достижение. Гораздо бОльшее, чем даже в Аккорде. Как я понимаю, если ФОП, то сразу становится невозможным. Месяца три назад в группе MyRaif пообещали подумать над отменой этой дискриминации, но так и думают.
Зато регулярно звать оформить счёт ФОП у них - это Райф первый. И его не останавливает, что тот счёт давно оформлен.
moveton
Повідомлень: 6768
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 830 раз.
3
11
1
