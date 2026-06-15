|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:01
klug написав: Amethyst написав:
ПС. І на поточний момент у ощАда таки вимагають надати оригінали док-ів у від-ні... Так, відкривають то онлайн, але через деякий час викликають у від-ня для паперової реєстрації.
Я вже зрозумів, що в лотерею краще не грати і йти фізично. Документи: паспорт, код чи хочуть ще якісь специфічні аналізи? Все ж, як зі щедрістю чи може не варто й гаяти час?
Зразу можна надати роздруковані ОК-7 і ОК-5, бо у від-ях не знають точно яка їм довідка потрібна
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6992
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 534 раз.
- Подякували: 1390 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
13
Додано: Нед 07 чер, 2026 12:24
в ущаді, до речі, з 01.07 по тарифу More стає безкоштовний СЕП за власні кошті, без обмежень по сумі платежу (в частині комісії саме).
картка безкоштовна.
хто знає, чи залишився той ліміт на СЕПи 150к, який піднімається лише у відділенні, і як швидко ходять платежі?
-
24589
-
-
- Повідомлень: 314
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 07 чер, 2026 13:08
24589 написав:
в ущаді, до речі, з 01.07 по тарифу More стає безкоштовний СЕП за власні кошті, без обмежень по сумі платежу (в частині комісії саме).
картка безкоштовна.
хто знає, чи залишився той ліміт на СЕПи 150к, який піднімається лише у відділенні, і як швидко ходять платежі?
куди це ви так розігналися?
За МемоХраНдУном ж є обмеження на 100К/міс на перекази.
Чи у ощАду немає обмежень на перекази на власні рах у інших банках?
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6992
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 534 раз.
- Подякували: 1390 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
13
Додано: Нед 07 чер, 2026 13:47
Amethyst написав:
Чи у ощАду немає обмежень на перекази на власні рах у інших банках?
І не повинно бути на власні рахунки в інших банках. Просто деякі особливо тупі банки цього не розуміють, і лімітують всі вихідні сепи. Але навіть в шмеморандумі такого обмеження немає.
-
won
-
-
- Повідомлень: 361
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 393 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 07 чер, 2026 14:45
Тобто ощАд один з немногих недеяких. Дякую
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6992
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 534 раз.
- Подякували: 1390 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
13
Додано: Пон 15 чер, 2026 16:18
Може хтось знає куди Ощаду відправляти документи для ФОПівського фінмону?) У додатку в розділі "Підтверджуючі документи" є тільки Валютний контроль...
Виявив що більше місяця тому УкрПоштою вислали запит купи документів зі строком у 10 днів, при цьому рахунки досі не заблоковані, дзвінків, смс чи імейлів від банку чи від менеджера не було, в додатку жодних повідомлень чи нотифікацій теж, якісь дива дивні)
"Просимо надати наступні документи" а куди надати, в рельсу?)
-
NDV
-
-
- Повідомлень: 259
- З нами з: 09.06.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 чер, 2026 16:23
Amethyst написав:
Тобто ощАд один з немногих недеяких.
??
То він з немногих чи недеяких (є обмеження на власні чи немає)?
-
won
-
-
- Повідомлень: 361
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 393 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|