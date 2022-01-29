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Реальна зарплата українців торік зросла на 12% (інфографіка)
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Додано: Суб 29 січ, 2022 11:08
LOKY написав:
Видно я мимо прошел этого повышения)
Повышения? -- оно так всегда было (ну, где-то со времен "бакс по 13").
Но это, конечно, не про условную "кассиршу из АТБ".
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_hunter
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Додано: Суб 29 січ, 2022 12:47
_hunter написав: LOKY написав:
Видно я мимо прошел этого повышения)
Повышения? -- оно так всегда было (ну, где-то со времен "бакс по 13").
Но это, конечно, не про условную "кассиршу из АТБ".
Минимальная зарплата выросла 5000 до 6500.
Ясное дело, выросли все привязанные к ней.
А потом потянулось не привязанное.
Если кто-то не увидел,- к директору, пусть повышает.
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vt313
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Додано: Суб 29 січ, 2022 16:47
Это заявление, можно сравнить с Заявлением Президента:
- За прошлый год в Украине рекордный бюджет.
Только сами украинцы имеют обратное.
- Не менее 97% от общего количества - цифры официальные.
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Kudrjavuy
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Додано: Суб 29 січ, 2022 16:54
vt313 написав: _hunter написав: LOKY написав:
Видно я мимо прошел этого повышения)
Повышения? -- оно так всегда было (ну, где-то со времен "бакс по 13").
Но это, конечно, не про условную "кассиршу из АТБ".
Минимальная зарплата выросла 5000 до 6500.
Ясное дело, выросли все привязанные к ней.
А потом потянулось не привязанное.
Если кто-то не увидел,- к директору, пусть повышает.
А чего наёмный специалист что-то должен выпрашивать у работодателя? Не повышают - нужно сразу валить от таких работодателей.
Кстати если минималка растет - то доход ФОПов падает - больше нужно башлять чинушам на новые лендкрузеры прадо.
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BIGor
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Додано: Суб 29 січ, 2022 17:47
BIGor написав: vt313 написав:
Минимальная зарплата выросла 5000 до 6500.
Ясное дело, выросли все привязанные к ней.
А потом потянулось не привязанное.
Если кто-то не увидел,- к директору, пусть повышает.
А чего наёмный специалист что-то должен выпрашивать у работодателя? Не повышают - нужно сразу валить от таких работодателей.
Кстати если минималка растет - то доход ФОПов падает - больше нужно башлять чинушам на новые лендкрузеры прадо.
Тоже вариант. Тогда на другом месте нужно запросить желаемую ЗП.
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vt313
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Додано: Суб 29 січ, 2022 19:15
как говориться - " ложь пи...ж и провокация " нам индексировали ставку +5%
а 13-ю зарплату порезали на 55% .
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yama
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Додано: Суб 29 січ, 2022 21:26
yama написав:
как говориться - " ложь пи...ж и провокация " нам индексировали ставку +5%
а 13-ю зарплату порезали на 55% .
А что такое 13я зарплата?
В Украине её отменили ещё в ..93м то ли в 94м.
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Kudrjavuy
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Додано: Суб 29 січ, 2022 21:30
Цитрин написав: BIGor написав:
А чего наёмный специалист что-то должен выпрашивать у работодателя? Не повышают - нужно сразу валить от таких работодателей.
не, ну сказать всетаки надо, вот если не повышают, тогда уходить.
А смысл говорить? Работник же не нянька, постоянно напоминать и просить.
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BIGor
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