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Реальна зарплата українців торік
зросла на 12% (інфографіка)

Реальна зарплата українців торік зросла на 12% (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:08

  LOKY написав:Видно я мимо прошел этого повышения)

Повышения? -- оно так всегда было (ну, где-то со времен "бакс по 13").
Но это, конечно, не про условную "кассиршу из АТБ".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 12:47

  _hunter написав:
  LOKY написав:Видно я мимо прошел этого повышения)

Повышения? -- оно так всегда было (ну, где-то со времен "бакс по 13").
Но это, конечно, не про условную "кассиршу из АТБ".


Минимальная зарплата выросла 5000 до 6500.
Ясное дело, выросли все привязанные к ней.
А потом потянулось не привязанное.
Если кто-то не увидел,- к директору, пусть повышает.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 16:47

Это заявление, можно сравнить с Заявлением Президента:
- За прошлый год в Украине рекордный бюджет.
Только сами украинцы имеют обратное.
- Не менее 97% от общего количества - цифры официальные.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 16:54

  vt313 написав:
  _hunter написав:
  LOKY написав:Видно я мимо прошел этого повышения)

Повышения? -- оно так всегда было (ну, где-то со времен "бакс по 13").
Но это, конечно, не про условную "кассиршу из АТБ".


Минимальная зарплата выросла 5000 до 6500.
Ясное дело, выросли все привязанные к ней.
А потом потянулось не привязанное.
Если кто-то не увидел,- к директору, пусть повышает.

А чего наёмный специалист что-то должен выпрашивать у работодателя? Не повышают - нужно сразу валить от таких работодателей.
Кстати если минималка растет - то доход ФОПов падает - больше нужно башлять чинушам на новые лендкрузеры прадо.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 17:47

  BIGor написав:
  vt313 написав:
Минимальная зарплата выросла 5000 до 6500.
Ясное дело, выросли все привязанные к ней.
А потом потянулось не привязанное.
Если кто-то не увидел,- к директору, пусть повышает.

А чего наёмный специалист что-то должен выпрашивать у работодателя? Не повышают - нужно сразу валить от таких работодателей.
Кстати если минималка растет - то доход ФОПов падает - больше нужно башлять чинушам на новые лендкрузеры прадо.


Тоже вариант. Тогда на другом месте нужно запросить желаемую ЗП.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 17:51

  BIGor написав:А чего наёмный специалист что-то должен выпрашивать у работодателя? Не повышают - нужно сразу валить от таких работодателей.


не, ну сказать всетаки надо, вот если не повышают, тогда уходить. :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 19:15

Re: Реальна зарплата українців торік зросла на 12% (інфограф

как говориться - " ложь пи...ж и провокация " нам индексировали ставку +5%
а 13-ю зарплату порезали на 55% .
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 21:26

  yama написав:как говориться - " ложь пи...ж и провокация " нам индексировали ставку +5%
а 13-ю зарплату порезали на 55% .

А что такое 13я зарплата?
В Украине её отменили ещё в ..93м то ли в 94м.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 21:30

  Цитрин написав:
  BIGor написав:А чего наёмный специалист что-то должен выпрашивать у работодателя? Не повышают - нужно сразу валить от таких работодателей.


не, ну сказать всетаки надо, вот если не повышают, тогда уходить. :)

А смысл говорить? Работник же не нянька, постоянно напоминать и просить.
BIGor
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  #<12
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