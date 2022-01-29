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Реальна зарплата українців торік
зросла на 12% (інфографіка)

Реальна зарплата українців торік зросла на 12% (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 19:21

Re: Реальна зарплата українців торік зросла на 12% (інфограф

Цитрин написав:
  Faceless написав:Наличие у вас оффера говорит только о том, что ваше предложение повысить оплату чём-то подкреплено, не больше и не меньше


Попробуйте потребовать от девушки/жены что-либо, подкрепив своё предложение аудиозаписью признания в любви от другой... Если не жалко, запишите видео реакции, интересно будет взглянуть, как Вы ей будете чтото объяснять после этого... :D
Во-вот, вы в очередной раз показали, что для вас отношения с девушкой = отношениям с работодателем. Интересно, в какой вы роли с работодателем то?
В любом случае, мне вас жаль
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 19:22

Re: Реальна зарплата українців торік зросла на 12% (інфограф

vt313 написав:
  Faceless написав:
Цитрин написав:
5386621:Faceless"]
Это не шантаж, это просто нормальный деловой разговор.


Вам это может и не кажется шантажом, а у руководства может быть другое мнение.

[quote="5386621:Faceless написав:Нет ничего плохого или оскорбительного в том, чтобы проявить лояльность текущей компании, и дать им возможность вас удержать, вместо того, чтобы просто уйти.


когда работник просит руководство повысить оплату - это и есть возможность руководства удержать. Если руководство отказывает, значит повышать не имеет возможности. Отказ повышать - это по сути согласие работодателя на уход. Выбор остается за работником - уходить или продолжать работать за ту-же оплату.

Какой смысл расстраивать руководство угрозами уйти к конкуренту?

Это как требовать у девушки больше внимания с помощью угроз уйти к другой... Она может и согласится, но запомнит это и отомстит...

Отношения должны быть свободными и строиться на добровольном волеизъявлении. Нельзя односторонне без согласия требовать от других чтото выставляя условия. Если решил уходить - уходи, если не хочешь уходить, но не устраивает оплата - так и говори.

Шантаж это всегда плохо, он вернется бумерангом к тому, кто его использовал. И тут не важно, как его пытаются оправдать и приукрасить.
У вас очень извращнное понимание переговоров, найти шантаж на ровном месте. Наличие у вас оффера говорит только о том, что ваше предложение повысить оплату чём-то подкреплено, не больше и не меньше. Это не угроза, не шантаж, не вымогательство. Ваши отношения с работодателем свободные, основаны на договоре, а это просто пересмотр условий договора, причём, без каких либо его нарушений.
Если для вас отношения с работодателем = отношениям с девушкой, мне вас жаль


Если Вы хотите что-то изменить, то нормально подойти к начальству и сказать это.
Вот почему руководство должно догадываться о Ваших пожеланиях, не совсем понятно.[/quote]А я разве что-то другое предложил? Это Цитрин предлагает вести себя как как девушка, которая что-то там хочет от молодого человека (работодателя)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 19:28

  Faceless написав:А я разве что-то другое предложил? Это Цитрин предлагает вести себя как как девушка, которая что-то там хочет от молодого человека (работодателя)


Что за выпады? Я изначально предложил подойти и попросить повышения. Когда начали советовать пошантажировать руководство оффером от конкурентов, я написал - это дурная идея.

Решил уйти - так и говори, что уходишь. Хочешь повышения оплаты - так и говори, что тебя не устраивает оплата. Это моя позиция.


А вот то, что Вы предложили, т.е. требовать деньги за то чтобы не уйти к другому... Кхм... таким вообщето занимаются девушки легкого поведения. И нормальный мужчина отношений с такими девушками просто не строит. Как и работодатели с теми кто вымогает деньги шантажом.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 30 січ, 2022 19:36, всього редагувалось 4 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 19:29

  Faceless написав:А я разве что-то другое предложил? Это Цитрин предлагает вести себя как как девушка, которая что-то там хочет от молодого человека (работодателя)


Я что-то попутал. Кто-то предложил найти другую работу, а затем прийти к руководству.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:30

  Цитрин написав:
  flyman написав:навпаки, баба каже, що є кавалєр який робить ліпші подарунки... все чесно


Вы после этого будете с ней продолжать строить отношения? Также и работодатель воспринимает щеголяние оффером от конкурента.

Кстати в оффере обычно соглашение о неразглашении деталей оффера. Поэтому щеголять им еще и нарушением будет.

залежить що вона собою представляє, я ж не заміж до гробової доски беру
офер не НДА,
показувати не тре, ми ж джентельмени,
хоча начальство може бути долярчиком і просити мокрої печатки на офері для пруфа.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 21:03

  flyman написав:офер не НДА,


смотря какой оффер, в серьезных компаниях перед тем как дать оффер просят подписать соглашение о неразглашении деталей оффера.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 21:26

Re: Реальна зарплата українців торік зросла на 12% (інфограф

vt313 написав:
  Faceless написав:А я разве что-то другое предложил? Это Цитрин предлагает вести себя как как девушка, которая что-то там хочет от молодого человека (работодателя)


Я что-то попутал. Кто-то предложил найти другую работу, а затем прийти к руководству.
Это вообще было к предложению начать распускать слухи, что вам кто-то что-то предлагает (хотя на самом деле нет).
Faceless
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  #<1234
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