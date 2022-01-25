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Інвестор-мільярдер Джеремі
Ґрентем прогнозує обвал всієї...

Інвестор-мільярдер Джеремі Ґрентем прогнозує обвал всієї...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:45

Інвестор-мільярдер Джеремі Ґрентем прогнозує обвал всієї...

Пропонуємо до обговорення:
Легендарний інвестор-мільярдер, 83-річний Джеремі Ґрентем знову зробив жахливе попередження – про обвал усієї світової економіки

Дивися повний текст Інвестор-мільярдер Джеремі Ґрентем прогнозує обвал всієї світової економіки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:45

Природа не винувата.

А лише ми...
8млрд.
І ростемо далі: народжується в 2.5 рази більше аніж вмирає www.worldometers.info/uk

І Земля наразі може відновити лише половину ресурсів, які споживаємо за рік: https://responsiblefuture.com.ua/dlya-u ... ogo-borgu/

Хіба це можна вважати економікою?
Чомусь, це більше схоже на рак! (некероване зростання).
Bobua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:48

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Легендарний інвестор-мільярдер, 83-річний Джеремі Ґрентем знову зробив жахливе попередження – про обвал усієї світової економіки


Абсолютно согласна, все правильно сказал. Лучше б ошибся, но увы...
fler
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