Легендарний інвестор-мільярдер, 83-річний Джеремі Ґрентем знову зробив жахливе попередження – про обвал усієї світової економіки
Дивися повний текст Інвестор-мільярдер Джеремі Ґрентем прогнозує обвал всієї світової економіки.
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:45
Інвестор-мільярдер Джеремі Ґрентем прогнозує обвал всієї...
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Дивися повний текст Інвестор-мільярдер Джеремі Ґрентем прогнозує обвал всієї світової економіки.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:45
Природа не винувата.
А лише ми...
8млрд.
І ростемо далі: народжується в 2.5 рази більше аніж вмирає
І Земля наразі може відновити лише половину ресурсів, які споживаємо за рік:
Хіба це можна вважати економікою?
Чомусь, це більше схоже на рак! (некероване зростання).
Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:48
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