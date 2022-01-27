RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна планує повністю
забезпечувати себе газом за...

Україна планує повністю забезпечувати себе газом за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:41

Україна планує повністю забезпечувати себе газом за...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що довгостроковою метою українського уряду є повне забезпечення України газом за рахунок власного видобутку до 2030 року.

Дивися повний текст Україна планує повністю забезпечувати себе газом за рахунок власного видобутку до 2030 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97276
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:41

Себя - это кого конкретно?
Dikoy
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:07

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, кто ему верит отзовитесь пожалуйста
велвел
 
Повідомлень: 22
З нами з: 21.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:16

  Dikoy написав:Себя - это кого конкретно?


Шмыгалей энд ко. У них как у одного чувака, по имени Людовик-государство это Я.
Уже была программа 20/20, теперь пришло время 30/20 сочинить.
drevlyanin
 
Повідомлень: 814
З нами з: 01.04.20
Подякував: 376 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 13:26

Т.е. он имеет ввиду, что количество потребителей газа к 30 году сократить, благодаря национальной экономической стратегии.
yegres
 
Повідомлень: 164
З нами з: 04.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:27

Україна видобуває орієнтовно 20 млрд м3 газу, при ціні 1$/м3, на суму 20 млрд доларів. Де мої $500 на рік? Чому мій газ (мою частку у газі українського видобутку) віддають багатіям (в кого будинки по 500 м2)? Віддайте мої гроші!
nibe_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 20.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:55

  nibe_ua написав:Україна видобуває орієнтовно 20 млрд м3 газу, при ціні 1$/м3, на суму 20 млрд доларів. Де мої $500 на рік? Чому мій газ (мою частку у газі українського видобутку) віддають багатіям (в кого будинки по 500 м2)? Віддайте мої гроші!


зачем вам столько газу?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3608
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:34

про это с 1991 года говорят, и что?))))
kontax77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 24.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна планує співпрацювати з французькою EDF під час...
R2 » Суб 29 січ, 2022 11:08
1 54
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 січ, 2022 11:09
drevlyanin
Україна може стати «газовим сейфом» для Європи — Шмигаль
R2 » П'ят 28 січ, 2022 17:15
1 182
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 17:53
Lunar
В ОП заявили, що Україна хоче сформувати пакет...
R2 » Чет 27 січ, 2022 13:49
1 156
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 січ, 2022 13:49
Навуходоносор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (801)
29.01.2022 16:32
Рынок ОВГЗ (2601)
29.01.2022 16:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.