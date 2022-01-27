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Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 січ, 2022 00:59
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється у п'ятницю в релізі ЄБА за підсумками опитування.
Дивися повний текст Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення — опитування ЄБА
.
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Додано: Суб 29 січ, 2022 00:59
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