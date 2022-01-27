RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Бізнес продовжить роботу в
Україні навіть у разі...

Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 00:59

Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється у п'ятницю в релізі ЄБА за підсумками опитування.

Дивися повний текст Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення — опитування ЄБА.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97265
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 00:59

нагрели на долларе?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3604
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Карантин в Україні можуть скасувати. Ляшко назвав умову
R2 » П'ят 28 січ, 2022 14:08
3 257
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 22:03
Sanyok77
В Україні пропонують запровадити сімейне оподаткування:... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 26 січ, 2022 18:35
56 9156
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 20:35
tatiananikoliuk1987
ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні 1, 2
R2 » Чет 27 січ, 2022 16:10
19 1243
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 16:54
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.