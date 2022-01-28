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В 2022 році смартфони повинні
подорожчати на 20%, —...

В 2022 році смартфони повинні подорожчати на 20%, —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:47

В 2022 році смартфони повинні подорожчати на 20%, —...

Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році очікується зростання вартості смартфонів на 10-20% по всьому світу.

Дивися повний текст В 2022 році смартфони повинні подорожчати на 20%, — прогноз Counterpoint.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:47

искусственный дефицит микросхем.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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