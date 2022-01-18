Finance.ua дізнався подробиці в НСЗУ.
Дивися повний текст За що потрібно платити у поліклініці: хто встановлює вартість.
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Додано: Суб 29 січ, 2022 14:14
За що потрібно платити у поліклініці: хто встановлює...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За що потрібно платити у поліклініці: хто встановлює вартість.
Додано: Суб 29 січ, 2022 14:14
Хочется харкнуть в лицо тому, кто утверждает что налоги мы платим для бесплатной: медицины, менты, учеба, дороги, пенсии ........................................
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