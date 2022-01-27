|
|
|
Коли чекати на «продуктові чеки» в Україні, і скільки на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 січ, 2022 14:42
Пропонуємо до обговорення:
Олена Баженова каже, що ймовірність запровадження програми із «продуктовими чеками» в Україні до кінця цього року є досить високою.
Дивися повний текст Коли чекати на «продуктові чеки» в Україні, і скільки на це потрібно грошей - думка експертів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97276
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 29 січ, 2022 14:43
Так и повеяло достоинством. Хотя .. ну раз в США так, то да ;)
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 4618
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 1369 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 січ, 2022 14:56
Черновецким с сух пайками попахивает. Не?
Выборы, выборы....
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 4005
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 784 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|20
|1518
|
Суб 29 січ, 2022 15:26
vt313
|
|0
|45
|
Суб 29 січ, 2022 14:47
R2
|
|59
|9723
|
|