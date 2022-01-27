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Коли чекати на «продуктові чеки»
в Україні, і скільки на...

Коли чекати на «продуктові чеки» в Україні, і скільки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:42

Коли чекати на «продуктові чеки» в Україні, і скільки на...

Пропонуємо до обговорення:
Олена Баженова каже, що ймовірність запровадження програми із «продуктовими чеками» в Україні до кінця цього року є досить високою.

Дивися повний текст Коли чекати на «продуктові чеки» в Україні, і скільки на це потрібно грошей - думка експертів.
R2
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Igorten
 
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Черновецким с сух пайками попахивает. Не?
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p_a_l
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