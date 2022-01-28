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В Україні повернули обов’язковий техогляд, але не всім
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 січ, 2022 14:47
Пропонуємо до обговорення:
Технічний контроль сільгосптехніки було скасовано у 2014 році.
Дивися повний текст В Україні повернули обов’язковий техогляд, але не всім
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