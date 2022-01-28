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Чи багатші турки за українців
(зарплати, пенсії, ВВП)

Чи багатші турки за українців (зарплати, пенсії, ВВП)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 17:10

Чи багатші турки за українців (зарплати, пенсії, ВВП)

Пропонуємо до обговорення:
Наприкінці 2021 року інфляція в Туреччині основина 19-річний максимум.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 17:11

Таким образом в стране омываемой двумя морями, живущей в тепле жить веселее и богаче, даже на пенсии.
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 17:17

Сравнивать после исторического обвала турецкой лиры не совсем корректно... Но даже несмотря на это Турция выглядит благополучной страной...
Цитрин
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