Наприкінці 2021 року інфляція в Туреччині основина 19-річний максимум.
Дивися повний текст Чи багатші турки за українців (зарплати, пенсії, ВВП).
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Додано: Суб 29 січ, 2022 17:10
Чи багатші турки за українців (зарплати, пенсії, ВВП)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи багатші турки за українців (зарплати, пенсії, ВВП).
Додано: Суб 29 січ, 2022 17:11
Таким образом в стране омываемой двумя морями, живущей в тепле жить веселее и богаче, даже на пенсии.
Додано: Суб 29 січ, 2022 17:17
Сравнивать после исторического обвала турецкой лиры не совсем корректно... Но даже несмотря на это Турция выглядит благополучной страной...
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