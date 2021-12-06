Польща залишається одним з найбільш популярних напрямків для трудової міграції українців.
Дивися повний текст Розвиток трудомістких галузей АПК дасть змогу повернути 1 млн заробітчан із Польщі.
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Додано: Суб 29 січ, 2022 23:21
Розвиток трудомістких галузей АПК дасть змогу повернути...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розвиток трудомістких галузей АПК дасть змогу повернути 1 млн заробітчан із Польщі.
Додано: Суб 29 січ, 2022 23:58
Забыл добавить, что нужно и зарплату предложить больше, чем в Польше.
Додано: Нед 30 січ, 2022 09:53
В то время, когда космические корабли когда то бороздили Большой театр.
Додано: Нед 30 січ, 2022 13:28
Re: Розвиток трудомістких галузей АПК дасть змогу повернути.
Кто-нибудь передайте этому клоуну, что заробітчани приносят в экономику страны 12 МЛРД долларов ежегодно! Это не сравнится ни с какими кредитами МВФ, например. Если все заробітчани вернуться обратно в Украину, то нашей экономике будет полный кирдык.
Додано: Нед 30 січ, 2022 17:19
Это все переводы в Украину. Половина из них ИТ отрасль.
Додано: Пон 31 січ, 2022 06:24
Додано: Пон 31 січ, 2022 09:26
В Европе мы со своими яблоками и ягодами не нужны. Их Польша всем обеспечивает практически. Наш рынок был в Белоруссии и в северной части России- но мы с ними "не дружим". Когда восстановятся рынки сбыта- тогда без указаний какого-либо Сольского или "министерства яблок" селяне сами разберутся что выращивать и продавать.
Додано: Пон 31 січ, 2022 09:27
Re: Розвиток трудомістких галузей АПК дасть змогу повернути.
ИТшникам платят переводами через Western Union ? Ничего не путаете ?
ИТшники или сидят здесь ФОПами и получают гривнами на счёт, или имеют карту в иностранном банке ближнего зарубежья (например, Польша) и деньги прямо на карту приходят. Т.е. именно денежные переводы ИТшники не делают.
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