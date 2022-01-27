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«Власний дім»: хто в Україні
може отримати гроші на...

«Власний дім»: хто в Україні може отримати гроші на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:58

«Власний дім»: хто в Україні може отримати гроші на...

Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році на цю програму у спецфонді держбюджету передбачено 38,96 млн гривень.

Дивися повний текст «Власний дім»: хто в Україні може отримати гроші на будівництво житла у селі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:58

Ну хорошая же инициатива, а исполнение как всегда! Что можно построить на 400к, а купить на 300к? Сумма на грани. Почему не сделать предел миллион? Сразу недвижимость становится ликвиднее, и риски невозврата низкие, т. К. она же и залоге.
linkov_panels
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