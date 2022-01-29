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«Власний дім»: хто в Україні
може отримати гроші на...

«Власний дім»: хто в Україні може отримати гроші на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:58

«Власний дім»: хто в Україні може отримати гроші на...

Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році на цю програму у спецфонді держбюджету передбачено 38,96 млн гривень.

Дивися повний текст «Власний дім»: хто в Україні може отримати гроші на будівництво житла у селі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:58

Ну хорошая же инициатива, а исполнение как всегда! Что можно построить на 400к, а купить на 300к? Сумма на грани. Почему не сделать предел миллион? Сразу недвижимость становится ликвиднее, и риски невозврата низкие, т. К. она же и залоге.
linkov_panels
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:07

  linkov_panels написав:Ну хорошая же инициатива, а исполнение как всегда! Что можно построить на 400к, а купить на 300к? Сумма на грани.


На грани чего? У отца дом в селе. Участок 25 соток по госакту (реально 30), дом 11*12, высота потолков 3,5м, 4 комнаты, кухня, столовая, санузел. Все удобства в доме. Состояние - заезжай, живи. Капитальный гараж и 2 сарая. 10 минут пешком от дома Днепр. До города час езды. За 10000 долларов не продашь.
summacut
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