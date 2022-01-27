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Автомобілі-фантоми виявляють
не усі номери: хто може...

Автомобілі-фантоми виявляють не усі номери: хто може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:10

Автомобілі-фантоми виявляють не усі номери: хто може...

Пропонуємо до обговорення:
Зранку 25 січня вперше на патрулювання виїхали автомобілі-фантоми.

Дивися повний текст Автомобілі-фантоми виявляють не усі номери: хто може уникнути штрафу за порушення ПДР.
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