Зранку 25 січня вперше на патрулювання виїхали автомобілі-фантоми.
Дивися повний текст Автомобілі-фантоми виявляють не усі номери: хто може уникнути штрафу за порушення ПДР.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 11:10
Автомобілі-фантоми виявляють не усі номери: хто може...
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Дивися повний текст Автомобілі-фантоми виявляють не усі номери: хто може уникнути штрафу за порушення ПДР.
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