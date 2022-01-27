Зранку 25 січня вперше на патрулювання виїхали автомобілі-фантоми.
Дивися повний текст Автомобілі-фантоми виявляють не усі номери: хто може уникнути штрафу за порушення ПДР.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 11:10
Автомобілі-фантоми виявляють не усі номери: хто може...
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Дивися повний текст Автомобілі-фантоми виявляють не усі номери: хто може уникнути штрафу за порушення ПДР.
Додано: Нед 30 січ, 2022 11:10
Задача фантомов только фиксировать нарушения,а не гоняться за нарушителями,тогда скажите зачем покупать для этих целей автомобили за пол миллиона?Что таврия и ланос с этим не справятся?На пороге война,а у них "пир".Такое циничное разбазаривание народных денег происходит во всех ветвях власти.Посмотрите какие автомобили стоят возле гос.учереждений начиная с вр и т.д.
Додано: Нед 30 січ, 2022 23:41
эти фантомы очень быстро окупятся, а таврия и ланос будут больше времени в сервисе проводить, а значит простой
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