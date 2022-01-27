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Автомобілі-фантоми виявляють
не усі номери: хто може...

Автомобілі-фантоми виявляють не усі номери: хто може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:10

Автомобілі-фантоми виявляють не усі номери: хто може...

Пропонуємо до обговорення:
Зранку 25 січня вперше на патрулювання виїхали автомобілі-фантоми.

Дивися повний текст Автомобілі-фантоми виявляють не усі номери: хто може уникнути штрафу за порушення ПДР.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 11:10

Задача фантомов только фиксировать нарушения,а не гоняться за нарушителями,тогда скажите зачем покупать для этих целей автомобили за пол миллиона?Что таврия и ланос с этим не справятся?На пороге война,а у них "пир".Такое циничное разбазаривание народных денег происходит во всех ветвях власти.Посмотрите какие автомобили стоят возле гос.учереждений начиная с вр и т.д.
Lunar
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 23:41

  Lunar написав:Задача фантомов только фиксировать нарушения,а не гоняться за нарушителями,тогда скажите зачем покупать для этих целей автомобили за пол миллиона?Что таврия и ланос с этим не справятся?На пороге война,а у них "пир".Такое циничное разбазаривание народных денег происходит во всех ветвях власти.Посмотрите какие автомобили стоят возле гос.учереждений начиная с вр и т.д.

эти фантомы очень быстро окупятся, а таврия и ланос будут больше времени в сервисе проводить, а значит простой
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:53

  Zebra написав:эти фантомы очень быстро окупятся, а таврия и ланос будут больше времени в сервисе проводить, а значит простой


Та ладно :) Первые несколько лет Ланос будет ездить не хуже Шкоды. Они ж не по полям гарцуют. А на сэкономленные на покупке машины деньги, можно еще один комплекс купить. Кодиак то под лям стоит, а тот же логан до 400 дизельный, бензиновый дешевле.
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:25

  Lunar написав:Задача фантомов только фиксировать нарушения,а не гоняться за нарушителями,тогда скажите зачем покупать для этих целей автомобили за пол миллиона?

А почему гоняться нельзя?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:32

Как-то не по нашему. Неужели все равны и нет тех кто "ровнее"? Интересно как скоро появится база "неприкасаемых номеров"? А то ведь один зачуханый ланос-фантом может по направлению в Конче -Заспу намолотить штрафов на полбюджета за месяц. А кортежи тоже штрафовать будут?
leoiskander
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:33

  Gastarbaiter написав:
  Lunar написав:Задача фантомов только фиксировать нарушения,а не гоняться за нарушителями,тогда скажите зачем покупать для этих целей автомобили за пол миллиона?

А почему гоняться нельзя?

Тому що вони не обладнані для цього.
"Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27 та пункту 28.1 цих Правил за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху."
akido
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:34

  leoiskander написав:Интересно как скоро появится база "неприкасаемых номеров"?

Вона вже давно є.
akido
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:39

Re: Автомобілі-фантоми виявляють не усі номери: хто може...

  akido написав:Тому що вони не обладнані для цього.
спецсигналы в решетке радиатора
Мизантрóп
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