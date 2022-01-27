Зранку 25 січня вперше на патрулювання виїхали автомобілі-фантоми.
Дивися повний текст Автомобілі-фантоми виявляють не усі номери: хто може уникнути штрафу за порушення ПДР.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 11:10
Автомобілі-фантоми виявляють не усі номери: хто може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автомобілі-фантоми виявляють не усі номери: хто може уникнути штрафу за порушення ПДР.
Додано: Нед 30 січ, 2022 11:10
Задача фантомов только фиксировать нарушения,а не гоняться за нарушителями,тогда скажите зачем покупать для этих целей автомобили за пол миллиона?Что таврия и ланос с этим не справятся?На пороге война,а у них "пир".Такое циничное разбазаривание народных денег происходит во всех ветвях власти.Посмотрите какие автомобили стоят возле гос.учереждений начиная с вр и т.д.
Додано: Нед 30 січ, 2022 23:41
эти фантомы очень быстро окупятся, а таврия и ланос будут больше времени в сервисе проводить, а значит простой
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:53
Та ладно Первые несколько лет Ланос будет ездить не хуже Шкоды. Они ж не по полям гарцуют. А на сэкономленные на покупке машины деньги, можно еще один комплекс купить. Кодиак то под лям стоит, а тот же логан до 400 дизельный, бензиновый дешевле.
Додано: Пон 31 січ, 2022 11:25
Додано: Пон 31 січ, 2022 11:32
Как-то не по нашему. Неужели все равны и нет тех кто "ровнее"? Интересно как скоро появится база "неприкасаемых номеров"? А то ведь один зачуханый ланос-фантом может по направлению в Конче -Заспу намолотить штрафов на полбюджета за месяц. А кортежи тоже штрафовать будут?
Додано: Пон 31 січ, 2022 11:33
Тому що вони не обладнані для цього.
"Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27 та пункту 28.1 цих Правил за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху."
Додано: Пон 31 січ, 2022 11:34
Додано: Пон 31 січ, 2022 11:39
Re: Автомобілі-фантоми виявляють не усі номери: хто може...
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