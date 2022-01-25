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Китайці вивели на орбіту Землі новий експериментальний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 січ, 2022 21:07
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації (CASC).
Дивися повний текст Китайці вивели на орбіту Землі новий експериментальний супутник
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Додано: Нед 30 січ, 2022 21:08
супутни к для технологій, машина для поїздки, яка суть статі?
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ssnet