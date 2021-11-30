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«Укравтодор» визначився із 3 компаніями-учасницями...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 січ, 2022 11:13
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Додано: Пон 31 січ, 2022 11:13
18 050 км ? Ваши редакторы читают текст перед выпуском на сайте ?
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pronin
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