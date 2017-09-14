RSS
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 09:26

Дотринділися? Тепер ловіть!

  jump написав:У столиці Данії Копенгагені закрили аеропорт через невідомі дрони.

Щонайменше 11 рейсів перенаправили в інші міста.

У Норвегії оголосили повітряну тривогу через БпЛА над військовою територією — фортецею Акерсгус в столиці Осло

ЗМІ пишуть про невідомі дрони над Стокгольмом, столицею Швеції.

Атака програмою-здирником паралізувала великі аеропорти ЄС.
Хакери вивели з ладу автоматизовані системи реєстрації, що надаються компанією Collins Aerospace (яка належить RTX), порушивши роботу десятків рейсів і вплинувши на тисячі пасажирів, починаючи з п'ятниці.

бідолашна ната :lol:

На 12-му році війни Ната ще не зрозуміла, що адекватна відповідь на тероризм - це не триндіти (консультації по статті 4 чи базікати в ООН), а діяти на випередження як Ізраїль. Замість того, щоб у 2022 р надати Україні (яка захищає не лише себе, а їх також) необхідну зброю (і зберегти десятки тисяч життів) вони підтримували агресора, купуючи товари на суму, що перевищувала допомогу Україні. Отже, нехтували власною безпекою? Тепер ловіть 3,14*** від ріdаriv.
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 09:28

  jump написав:
ЗМІ пишуть про невідомі дрони над Стокгольмом, столицею Швеції.



бідолашна ната :lol:


Странный неопознанный объект летает над Стокгольмом. Очевидцы сообщают, что за последнее время неоднократно видели в районе Вазастана некий летающий предмет, напоминающий по виду маленький пивной бочонок. Он издаёт звуки, похожие на гул мотора. Представители Авиакомпании ничего не смогли сообщить нам относительно этих полётов. Поэтому возникло предположение, что это иностранный спутник-шпион, запущенный в воздушное пространство с разведывательными целями. Тайна этих полётов должна быть раскрыта, а неопознанный объект — пойман. Если он действительно окажется шпионом, его необходимо передать для расследования в руки полиции. Кто раскроет летающую тайну Вазастана? Редакция газеты назначает вознаграждение в 10 000 крон. Тот, кому посчастливится поймать этот таинственный предмет, получит премию в 10 000 крон. Ловите его, несите в редакцию, получайте деньги!
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 09:29

Бачили відео з Херсону, де штук вісім поліцаїв разом з представником ОВА оточили небезпечного рецидивіста - дядка-продавця тридцяти штук кавунів. Типу незаконно продавав з тротуару.
Я думаю ЗСУ можна розпустити (демобілізувати) додому. У нас в тилу стільки поліцаїв що вони тих бурятів просто повитягують з танків і передушать руками
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 09:45

Letusrock

У нас в тилу


Це в Ужгороді? Бо Херсон то зовсім не тил
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 09:54

  fler написав:
  jump написав:У столиці Данії Копенгагені закрили аеропорт через невідомі дрони.

Щонайменше 11 рейсів перенаправили в інші міста.

У Норвегії оголосили повітряну тривогу через БпЛА над військовою територією — фортецею Акерсгус в столиці Осло

ЗМІ пишуть про невідомі дрони над Стокгольмом, столицею Швеції.

Атака програмою-здирником паралізувала великі аеропорти ЄС.
Хакери вивели з ладу автоматизовані системи реєстрації, що надаються компанією Collins Aerospace (яка належить RTX), порушивши роботу десятків рейсів і вплинувши на тисячі пасажирів, починаючи з п'ятниці.

бідолашна ната :lol:

На 12-му році війни Ната ще не зрозуміла, що адекватна відповідь на тероризм - це не триндіти (консультації по статті 4 чи базікати в ООН), а діяти на випередження як Ізраїль. Замість того, щоб у 2022 р надати Україні (яка захищає не лише себе, а їх також) необхідну зброю (і зберегти десятки тисяч життів) вони підтримували агресора, купуючи товари на суму, що перевищувала допомогу Україні. Отже, нехтували власною безпекою? Тепер ловіть 3,14*** від ріdаriv.

Да все вони розуміють.

Натякну: оте путло чітко та ясно (нехай і лише на словах) заявило отому НАТІ, що буде в разі, якщо їм гаплик.
А в нас лише про - в разі поразки Ненька зникне, бурьяти повідбирають та повбивають українців.

Тому вибір натівців очевидний.
На зараз. Тобто поки власне їм нема екзистенційних загроз.
Вони відреагують ... лише при появі
саме екзистенційних загроз саме їм.
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 10:05

  Hotab написав:Letusrock
У нас в тилу

Це в Ужгороді? Бо Херсон то зовсім не тил

є ймовірність що в Ужгороді поліцаїв в 3 рази більше ніж в Херсоні.
а в "зовсім не тилу" Херсоні звісно ключова робота 8 поліцейських це штрафувати фермерів за парочку кавунів. Напевно робити їм більше нічого, так як моб.ресурс вже переловили, а воювати вони не навчені
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 10:17

  detroytred написав:............
Ти зі мною сперечаєшся, голосиш про навіть 5-6 поколінь, 100-150 років.
.........

Ну а чё?
Он вполне прав.
Если повторять "путь передовых стран Запада", то так оно и будет.
Сначала развитие с/х, потом легпром, потом, глядишь, заново (заново - потому что пока будем поднимать с/х и легпром, успеем разучиться) научимся плавить чугунный, потом сталь, а там, со временем, и до машиностроения дойдём. Позже (возможно) появятся и какие-то наукоёмкие отрасли.
Оно как раз лет 150 и выйдет. Ну, может, оптимистично, и за 100 управимся.
И почему китайцы не пошли этим путём? Сейчас, глядишь бы, Украину по ВВП догнали бы. :)
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 10:22

  Letusrock написав:Я думаю ЗСУ можна розпустити (демобілізувати) додому. У нас в тилу стільки поліцаїв що вони тих бурятів просто повитягують з танків і передушать руками

Поліцаї, прокурори, суди опора режиму.
Репрессивный апарат.
