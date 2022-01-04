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Toyota восьмий рік поспіль отримала найбільше патентів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 січ, 2022 11:36
Пропонуємо до обговорення:
Згідно зі щорічним рейтингом “Асоціації власників інтелектуальної власності” (IPO), Бюро з патентів і товарних знаків США нагородило Toyota відзнакою за найбільшу кількість патентів, отриманих автовиробником у 2021 році. Це восьмий рік поспіль, коли Toyota отримує найвищий рейтинг. Компанія зареєструвала в американському відомстві 2753 патенти.
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Додано: Пон 31 січ, 2022 11:36
И это в стране где нет Академии наук и ни одного НИИ!
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