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Енергоперехід коштуватиме Україні понад 15% ВВП до 2050...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 січ, 2022 12:33
Пропонуємо до обговорення:
Загальні витрати на фізичні активи, необхідні Україні для забезпечення кліматичної нейтральності за сценарієм Net Zero 2050, становитимуть понад 15% від сукупного ВВП у період 2021-2050 рр.
Дивися повний текст Енергоперехід коштуватиме Україні понад 15% ВВП до 2050 р. – McKinsey
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Додано: Пон 31 січ, 2022 12:33
До 2050 го года возможно и страны с таким названием уже не будет. Людям есть нечего, выезжают и мрут как мухи.
А эти понты со своей экологией колотят. Китайцам расскажите про свои Net Zero, а не с нас ресурсы и бабло в офшоры тяните.
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