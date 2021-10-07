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Український ВВП досяг
рекордного значення за час...

Український ВВП досяг рекордного значення за час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 16:39

Український ВВП досяг рекордного значення за час...

Пропонуємо до обговорення:
Український валовий внутрішній продукт (ВВП) зріс у 2021 році до $200 млрд.

Дивися повний текст Український ВВП досяг рекордного значення за час незалежності.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 16:39

От всех чиновников одни рапорты о несказанных рекордных улучшениях: один собрал рекордный урожай,но потом всё распродали и теперь может быть придётся закупать за кордоном,у другого рекордный ввп,у третьего рекорды по строительству дорог.Ответьте на простой вопрос ПОЧЕМУ ВСЕ ЭТИ РЕКОРДЫ ни на йотую не улучшили жизнь налогоплательщиков?
Lunar
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 17:34

  Lunar написав:От всех чиновников одни рапорты о несказанных рекордных улучшениях: один собрал рекордный урожай,но потом всё распродали и теперь может быть придётся закупать за кордоном,у другого рекордный ввп,у третьего рекорды по строительству дорог.Ответьте на простой вопрос ПОЧЕМУ ВСЕ ЭТИ РЕКОРДЫ ни на йотую не улучшили жизнь налогоплательщиков?


ну зачем так грубо, кое-кого в кое-каких странах улучшили
cohan
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