Український валовий внутрішній продукт (ВВП) зріс у 2021 році до $200 млрд.
Дивися повний текст Український ВВП досяг рекордного значення за час незалежності.
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Додано: Пон 31 січ, 2022 16:39
Український ВВП досяг рекордного значення за час...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український ВВП досяг рекордного значення за час незалежності.
Додано: Пон 31 січ, 2022 16:39
От всех чиновников одни рапорты о несказанных рекордных улучшениях: один собрал рекордный урожай,но потом всё распродали и теперь может быть придётся закупать за кордоном,у другого рекордный ввп,у третьего рекорды по строительству дорог.Ответьте на простой вопрос ПОЧЕМУ ВСЕ ЭТИ РЕКОРДЫ ни на йотую не улучшили жизнь налогоплательщиков?
Додано: Пон 31 січ, 2022 17:34
ну зачем так грубо, кое-кого в кое-каких странах улучшили
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