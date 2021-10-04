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Турецький держбанк вивчає
можливість виходу на...

Турецький держбанк вивчає можливість виходу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 17:31

Турецький держбанк вивчає можливість виходу на...

Пропонуємо до обговорення:
Турецький держбанк Ziraat Bank розглядає можливість виходу банку на український ринок.

Дивися повний текст Турецький держбанк вивчає можливість виходу на український ринок.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 17:31

просим просим

КредитВеста явно мало для нашои Неньки
cohan
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