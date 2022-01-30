Україна в грудні 2021 року викупила 5,6% емісії ВВП-варантів після купівлі 11% у серпні 2020 року.
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Додано: Пон 31 січ, 2022 19:41
Україна викупила ВВП-варанти на $170 млн
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Дивися повний текст Україна викупила ВВП-варанти на $170 млн.
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